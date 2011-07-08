Янукович - журналистам: вы еще за моим внуком погоняйтесь
Президент защищает своих детей
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ему не стыдно за своих детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли он повлиять на своего сына Виктора, чтобы тот не нарушал Конституцию и не голосовал в парламенте за других народных депутатов.
В.ЯНУКОВИЧ спросил у журналистки, задавшей этот вопрос, есть ли у нее дети. Она ответила, что нет.
«Жаль, - сказал Президент. - Я Вам желаю, чтобы у Вас было побольше детей. Когда Вы станете матерью, Вы поймете, что такое ребенок. Когда трогают детей, это совсем другое… Я Вас заверяю, что мне не стыдно за своих детей и внуков, и Вам желаю, чтобы Ваши дети были не хуже», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
«А когда детей втягивают в тот оборот, в который Вы пытаетесь втянуть моих детей, мою семью… Вы еще моих внуков… Старшему внуку уже 11 лет... Давайте, погоняйтесь еще за ним», - заметил он.