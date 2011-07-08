Янукович - журналистам: вы еще за моим внуком погоняйтесь

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ему не стыдно за своих детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли он повлиять на своего сына Виктора, чтобы тот не нарушал Конституцию и не голосовал в парламенте за других народных депутатов.

В.ЯНУКОВИЧ спросил у журналистки, задавшей этот вопрос, есть ли у нее дети. Она ответила, что нет.

«Жаль, - сказал Президент. - Я Вам желаю, чтобы у Вас было побольше детей. Когда Вы станете матерью, Вы поймете, что такое ребенок. Когда трогают детей, это совсем другое… Я Вас заверяю, что мне не стыдно за своих детей и внуков, и Вам желаю, чтобы Ваши дети были не хуже», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«А когда детей втягивают в тот оборот, в который Вы пытаетесь втянуть моих детей, мою семью… Вы еще моих внуков… Старшему внуку уже 11 лет... Давайте, погоняйтесь еще за ним», - заметил он.