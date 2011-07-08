Янукович признал, что хозяева Межгорья живут за рубежом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не будет приглашать других журналистов в свою резиденцию в Межигорье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Украинской правды» о причинах избирательного приглашения журналистов в резиденцию на их профессиональный праздник.

В ответ на реплику журналиста, что В.ЯНУКОВИЧ считает работников СМИ из движения «Стоп цензуре!» заангажированными, Президент сказал: «Мы хорошо знаем друг друга уже много времени для того, чтобы сделать выводы, кто есть кто, но я никогда не буду терпеть язык ультиматумов».

Он добавил, что это тот язык, на котором разговаривают с ним некоторые журналисты.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что движение «Стоп цензуре!» на профессиональный праздник оскорбило своих коллег. При этом он поинтересовался у своего пресс-секретаря Дарии ЧЕПАК, вышла ли она из рядов этого движения. Д.ЧЕПАК ответила, что ее исключили из этой организации.

Отвечая на вопрос о приглашении в свою резиденцию, Президент отметил, что для каждого человека собственный дом имеет большое значение.

«Для каждого человека собственный дом, вы знаете, что это значит. Это то святое, к которому не хотелось, чтобы касались какими-либо руками. Я такой, как и все, и я тоже живой человек. Я думаю, вы не найдете Президента, который приглашал бы к себе в спальню. Знаете таких или нет?», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он добавил: «Это ваше дело – то, чем вы занимаетесь, у меня другие дела, которые я считаю наиболее важными для страны, для людей, и я им посвящаю практически все время», - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно владельцев некоторых помещений на территории его резиденции, в частности гостевого дома и теннисного корта, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Я продолжаю играть в теннис, плаваю, если вам нужны хозяева (этих зданий – УНИАН) ищите их, я думаю, они найдутся. Они иногда приезжают в Украину».

«Давайте договоримся с вами, что я приглашаю в гости только тех, кого у меня есть желание приглашать», - подытожил Президент.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году журналисты требовали от В.ЯНУКОВИЧА показать им резиденцию «Межигорье». Тогда Президент сначала согласился, а затем отменил свое приглашение.

На то время заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ позже пригласит журналистов.

24 июня 2011 года Президент пригласил к себе журналистов только ведущих отечественных телеканалов: от телеканала «Интер» - ведущего программы «Большая политика с Евгением Киселевым» Евгения КИСЕЛЕВА, от Первого национального телеканала - ведущего программы «Шустер LIVE» Савика ШУСТЕРА, от телеканала «1+1» - ведущего программы «Tkachenko.ua» Александра ТКАЧЕНКО, от телеканала ICTV - ведущего программы «Свобода слова» Андрея КУЛИКОВА.

Также на встречу были приглашены главные редакторы газеты «Сегодня» и сайта «Обозреватель».