Янукович: Украина обречена сотрудничать с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Украина обречена сотрудничать с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, по это он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обречены быть партнерами. И мы знаем, что наша позиция должна отстаивать национальные интересы», - сказал Президент.

Говоря о Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что предложенная Украиной формула «3+1» является «нашей стратегией, и страна будет ее отстаивать».

Он выразил надежду, что Украина будет сотрудничать с Таможенным союзом во многих сферах, в том числе в энергетике, машиностроении, авиастроении и тому подобное.

Также В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в планах сотрудничества - задействовать украинский судостроительный комплекс для модернизации кораблей ЧФ РФ, торгового флота.

Большую перспективу сотрудничества с Россией он видит в нефтяной отрасли.

«Перспективы сотрудничества огромные», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.