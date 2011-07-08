Янукович посочувствовал украинцам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил сочувствие украинцам в связи с потерями, которые они испытывают из-за проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я сочувствую сегодня, в некоторых случаях, где мы имеем потери, сочувствую людям. Но без этого нет будущего… поэтому этот путь неизбежен. И требования, которые я ставлю перед чиновниками всех уровней, одинаковы – нужно эффективно действовать, продумывать каждый свой шаг», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, ситуация, в которой сейчас находится страна, еще год назад была полностью прогнозируемой, и все, что происходило в этом, и в прошлом году – это были скоординированые действия власти, желание общества изменить ситуацию к лучшему.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что 2010 год был определяющим, стартовым годом для Украины, потому что пришла новая команда, которая взяла на себя ответственность за государство. В частности, власть взяла обязательство улучшить ситуацию в экономике. Также нужно было любой ценой сберечь уровень социальных выплат. «Как минимум, 100% платить пенсии, заработные платы, социальные расходы, а лучше повысить их», - сказал он.

Президент отметил, что удалось остановить падение экономических показателей и начать экономический рост. «Зарплаты возросли на 10%, но это не то, чего нам хотелось», - сказал он.

«Что касается реформ - это то, без чего страна дальше жить не может. Это тот путь, который обязывает сегодня власть предпринимать решительные шаги в будущее. Из мирового опыта – начало реформ всегда болезненно, и иногда они дают неожиданный результат. Поэтому их нужно проводить профессионально, взвешенно, учитывая мировой опыт, и держать все время руку на пульсе, как к этому относится общество», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что в 2010 году были сделаны первые шаги, и власть начала реформы в семи направлениях, в 2011 году реализация реформ продолжается, начаты изменения в других отраслях.

«Фундамент развития сильного государства, фундамент улучшения жизни людей мы начали строить в прошлом году», - сказал Президент.

Глава государства убежден, что реформы дадут позитивный эффект, то есть повысят качество жизни украинцев, но это, по его словам, произойдет не так скоро, как хотелось бы.

По его словам, сегодня власть, как никогда за 20 лет, действует согласованно, профессионально.

В то же время Президент согласился, что за полтора года в действиях власти были просчеты и ошибки, и отметил, что эти ошибки нужно исправлять.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он неоднократно указывал правительству на недостатки в работе.

Кроме того, бюрократия, которая привыкла жить по-старому, противится проведению реформ, добавил Президент. «А по-старому - это думать лишь о себе и заниматься коррупцией», - заметил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что власти удалось сломить это сопротивление, и сегодня принято много решений относительно совершенствования системы власти.

Он пообещал, что кадровые изменения в государстве будут продолжаться, поскольку не все должностные лица успевают за изменениями.