Оппозиция нашла кандидата на голову Счетной палаты

Парламентские фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” и “Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина” предлагают Верховной Раде назначить Петра ПОРОШЕНКО председателем Счетной палаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», об этом говорится в совместном заявлении двух фракций.

“Кандидатуру председателя Счетной палаты должна предлагать оппозиция. Это общемировая практика, когда именно оппозиция стоит на страже государственных интересов в деле контроля за использованием бюджетных средств. Такое решение украинского парламента было бы положительно воспринято в Европе на завершающем этапе подготовки договора об ассоциации с Европейским Союзом”, - подчеркнули фракции НУ-НС и “БЮТ-Батькивщина”.

Они убеждены, что кандидатура П.ПОРОШЕНКО будет удачным выбором. «Он является известным в Украине и в мире профессионалом с большим опытом работы в экономике и государственном управлении. Петр ПОРОШЕНКО занимал ответственные должности – председателя парламентского комитета по вопросам бюджета, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, министра иностранных дел, председателя Совета Национального банка Украины”, - отмечают оппозиционные фракции.

“Мы уверены, что Петр ПОРОШЕНКО обеспечит эффективный контроль со стороны Счетной палаты над расходами государственного бюджета Украины и будет руководствоваться в своей работе исключительно законом”, - указывают фракции НУ-НС и “БЮТ-Батькивщина”.

Как сообщал УНИАН, 7 июля парламент освободил Валентина СИМОНЕНКО от должности председателя Счетной палаты в связи с окончанием срока его полномочий.

Справка УНИАН. В настоящее время П.ПОРОШЕНКО занимает должность председателя Совета Национального банка Украины.