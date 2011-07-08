Защитник Тимошенко истощен: просит отложить судебное заседание

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Николай ТИТАРЕНКО просит Печерский райсуд Киева отложить судебное заседание из-за своего недомогания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале судебного заседания после 10-минутного технического перерыва, объявленного председательствующим судьей Родионом КИРЕЕВЫМ.

«Учитывая, какой темп взял суд в деле, прошу объявить перерыв до понедельника, поскольку из-за своего состояния здоровья я полностью истощен, и не могу оказывать своей подзащитной квалифицированную юридическую помощь», - сказал Н.ТИТАРЕНКО.

Он добавил: «Из-за этих пыток, которые устроил суд защите… Та организация работы, которую определил председательствующий… Нельзя каждый день давать объяснения, а ночью готовить ходатайства… Те обстоятельства, которые на сегодняшний день сложились в организации работы защиты, я считаю недопустимыми».

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала ходатайство своего защитника.

В то же время представители прокуратуры заявили, что для решения этого вопроса необходимы определенные заключения специалистов.