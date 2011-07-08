Нардепы решили работать «до победного»
10:28, 08 июля 2011Политика
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На свободу с чистой совестью?
Верховная Рада Украины сегодня будет работать до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
В сегодняшней повестке дня - около 20 вопросов.
Как известно, на сегодня запланировано закрытие восьмой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.
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