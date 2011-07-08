Нардепы решили работать «до победного»

Верховная Рада Украины сегодня будет работать до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В сегодняшней повестке дня - около 20 вопросов.

Как известно, на сегодня запланировано закрытие восьмой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.