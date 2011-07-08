На заседании по делу Тимошенко возникли технические проблемы

10:20, 08 июля 2011
Политика
2015

Объявлен перерыв

В заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен 10-минутный перерыв из-за технических проблем в аудиофиксации заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв сразу после начала в 10.00 судебного заседания объявил председательствующий судья Родион КИРЕЕВ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter