Янукович даст большую пресс-конференцию для журналистов

Президент Виктор Янукович проведет пресс-конференцию, которая состоится 8 июля в 11:00 в Украинском Доме в Киеве.

На пресс-конференцию аккредитовалось 440 журналистов, представляющих украинские центральные и региональные СМИ, а также представители зарубежных СМИ.

Пресс-конференция будет в основном посвящена подведению итогов работы за первое полугодие 2011 года.

По словам пресс-секретаря президента, пресс-конференция Виктора Януковича рассчитана на 1,5 часа, "с возможностью продления до 2-х часов".

Напомним, это будет вторая пресс-конференция президента Виктора Януковича как главы государства. Первая состоялась в июне 2010 года и была посвящена 100 дням его пребывания на посту Президента Украины.

ТСН