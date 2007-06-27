ВР хочет ввести уголовную ответственность за использование детей-попрошаек

Верховная Рада 5-го созыва приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно использования ребенка для попрошайничания)”.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 252 из 271 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предлагается установить уголовную ответственность за использование ребенка для попрошайничания для обеспечения надлежащей защиты прав и интересов детей, а также предупреждения распространения нищенского “бизнеса” с использованием детей, в том числе младенцев.

Проектом, в частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс, установив уголовную ответственность за использование ребенка для попрошайничания.

Изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс предусмотрено, что проведение досудебного следствия по делам о преступлениях с использованием ребенка для попрошайничания будет относиться также к подследственности органов внутренних дел.