Подарок Януковичу: губернаторы вскладчину «осилили» каравай и букет

Губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что руководители областей подарят в день рожденья Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, которому 9 июля исполняется 61 год, хорошие результаты своей работы, большой каравай из хлеба нового урожая и букет полевых цветов.

Об этом А.ПРИСЯЖНЮК сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно того, какой именно подарок руководители облгосадминистраций приготовили Президенту, ведь вчера председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ сообщил, что руководители украинских регионов в складчину покупают подарок, и что как «староста» этим занимается председатель Киевской ОГА.

«Действительно, я являюсь старостой, это общественная нагрузка, я избран среди руководителей администраций для решения и координации некоторых неформальных вопросов, в том числе таких, как и поздравление. Причем не только руководителей государства, но и в целом - коллег коллегами, председателей областных советов и тому подобное», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

В то же время, относительно сбора средств и покупки подарка в складчину А.ПРИСЯЖНЮК заявил: «Такой вопрос не затрагивался, никто его не будет поднимать, я этого не делал и делать не буду».

«Василий Георгиевич (ДЖАРТИ – УНИАН) не советовался со мной, наверное, он думал, что мы, возможно, таким образом поступим», - добавил он.

Уточняя, какой все же подарок руководители областей подготовили Президенту, А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что для любого человека поздравить главу государства – это большая честь. «Я разговаривал с другими губернаторами, и мы пришли к единому выводу, что наилучший подарок – это хорошие результаты работы за первое полугодие. И мы приняли решение: я уже заказал большой каравай из хлеба нового урожая и букет полевых цветов. Вот будет хороший, красивый подарок, и я думаю, что Президенту тоже будет приятно», - сказал он.

При этом губернатор Киевской области выразил мнение, что «это будет наилучший подарок от людей, которые действительно желают Президенту здоровья, успехов, осуществления тех стремлений и начинаний, чтобы наша страна за 10 лет вошла в двадцатку самых развитых стран мира».

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, «возможно, и Президент нас угостит чаем, разрежет этот каравай, и мы сможем поговорить о проблемах. Потому что такая неформальная встреча, как прздравление, дает руководителям областей возможность не только прийти и высказать Президенту пожелания, но и обсудить с ним целый ряд вопросов, которые на сегодняшний день есть в разных регионах».