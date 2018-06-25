Переформатирование Киеврады: из двучлена в трехчлен

За последние нескольких месяцев упрочилась двучленная структура Киевского городского совета: с одной стороны – стойкое промэрское большинство, которое десятками и сотнями вносит в повестку дня сомнительные земельные и имущественные вопросы и успешно „продавливает” их. С другой – оппозиционное объединение „Демократичний Киев” в составе блоков Тимошенко, Кличко и „Нашей Украины”, которое изо всех сил разоблачает посягательства городской власти на благосостояние киевлян и устраивает громкие демарши.

Но последние две сессии Киеврады засвидетельствовали, что состоялось ее переформатирование: двучлен превратился в трехчлен. Фракция блока „Наша Украина” выделилась в отдельный элемент – игрока с собственными интересами.

Конечно, это совсем не то переформатирование, о котором мечтал БЮТ: сохранить двучленную структуру, но изменить баланс в пользу „Демократичного Киева”. При значительно больших размерах фракции БЮТ это гарантировало бы тимошенковцам неопровержимое первенство в киевской демократической коалиции. Ради этого 2 июня на своем съезде БЮТ лишил полномочий депутатов Киеврады 15 перебежчиков, которые пополнили ряды промэрского большинства.

Однако своим постановлением Днепровский райсуд эти решения заблокировал. И хотя постановление бютовские юристы немедленно обжаловали, но, зная „таланты” юристов Черновецкого, можно допустить, что судебная волокита будет длиться долго и с неопределенным результатом.

В этой ситуации БЮТ и блок Кличко, фактически лишившись реальных рычагов в борьбе с Черновецким, избрали выгодную с пиарной точки зрения позицию: легитимность заседаний Киеврады не признавать (поскольку в них принимают участие „отступники”), на заседание не ходить, остро критиковать Черновецкого и подконтрольное ему большинство в СМИ. В науке о пиаре это называется „позиционирование для атаки извне на девальвированный объект”.

В то же время перед фракцией „Нашей Украины” в Киевраде встала непростая дилемма. Или идти за стены Киеврады вслед за тимошенковцами, соглашаясь на роль второго номера в большой политической игре, едва ли не филиала БЮТ (а потеря политической субъектности в канун избирательной кампании обещает проигрыш). Или же искать собственную игру и собственный путь в нынешней ситуации. Киевская НУ, похоже, избрала второй вариант: оставаться в сессионном зале, избирательно голосуя за проекты решений и непрерывно критикуя городскую власть.

Очевидно, принимая это решение, нашеукраинцы прекрасно понимали, что подвергаются острой критике со стороны тимошенковцев и кличковцев. Тем более, что приближение выборов при наличии общего электорального сегмента у этих трех сил обещало добавить такой критике особой динамики. Немногие сомневаются, что в «оранжевом» Киеве конкуренция будет очень жесткая.

Потому „Наша Украина” нуждалась в хорошо исполненной и убедительной аргументации, чтобы объяснить свое участие в заседаниях Киеврады. Перед предыдущим заседанием Киеврады 14 июня появилось заявление о том, что НУ войдет в сессионный зал, поскольку не хочет оставлять киевлян „наедине с Черновецким” и отдавать мэру полный контроль над городом. Перед вчерашним заседанием этот несколько абстрактный „припев” развили и конкретизировали: „Наша Украина” заявила, что выносит на рассмотрение Киеврады проект решения о внедрении моратория до конца текущего года на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цены на хлеб в Киеве.

Вчерашнее заседание Киеврады проходило уже в новом, формате трехчлена, по всем законам политического контрапункта. Стартовое крещендо тимошенковцев и бютовцев, которые вошли в зал, чтобы громко уйти, обвинив всех остающихся. Потом резвое скерцо „Нашей Украины”, которая внесла свой проект тарифно-ценового моратория. После этого – монотонно-тоскливое пианиссимо большинства имени Черновецкого с раздачей всевозможных благ.

В итоге симпатики мэра раздали десятки участков земли, в том числе в зеленых зонах, а у районных администраций забрали программу „Твой дом – твой двор”, через которую ежегодно распределяются сотни миллионов гривен, а также взяли под контроль „Киевтранспарксервис”, единственый оператор на рынке парковочных услуг, одновременно ликвидировав районные парковочные предприятия.

Бютовец Александр Бригинец попробовал возложить ответственность за все сомнительные голосования в Киевраде на, очевидно уже, конкурентов из „Нашей Украины” – мол, без ее голосов эти решения не прошли бы. И нарвался на острый ответ нашеукраинца Зоряна Шкиряка: в сессионном зале присутствовали более чем 80 депутатов Киеврады, из них нашеукраинцев – 12. Таким образом, успешные голосования команде Черновецкого обеспечивали как раз те 15 бывших членов фракции БЮТ, которые перебежали в промэрское большинство, едко отметил Шкиряк.

С мораторием это самое большинство поступило хитро. Явно не хотелось рисковать остатками рейтинга и завалить такое решение. По предложению секретаря Киеврады, правой руки Черновецкого, Олеся Довгого проект нашеукраинцев был принят за основу, а принятие окончательного решения – перенесено на следующую сессию. «Нашеукраинцы» заявили, что городская власть в который раз сделала хитрый трюк, попробовав просто заговорить социально важный проект решения, между тем готовясь внедрить новые расценки. „Соответствующие проекты распоряжений председателя КГГА уже подготовлены, и, по нашим данным, новые тарифы на житлокомуслуги могут быть внедрены уже в августе этого года”, – сообщил Шкиряк.

Похоже, формирование треугольника в Киевраде увеличивает политическую нагрузку на все его элементы: каждой из трех сил придется теперь „стрелять и отстреливаться” не в одном, а в двух направлениях. Что, собственно, и продемонстрировало вчерашнее ее заседание.

Скорее всего, такая трехчленная структура Киеврады может сохраниться до самых ее перевыборов, которые, по мнению экспертов, состоятся весной 2008 года в результате политических договоренностей в новоизбранной Верховной Раде.

Николай Писарчук