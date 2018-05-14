Почему так спешат с пенсионной реформой?

Завтра в Верховной Раде будут голосовать за пенсионную реформу, которая, в частности, предусматривает увеличение пенсионного возраста и трудового стажа. До закрытия сессии, что должно произойти 8 июля, нардепы планируют “расправиться” с законопроектом, невзирая на то, что к нему предложено больше тысячи поправок. Лидер фракции Партии регионов Александр Єфремов заявил, что нардепы готовы работать даже ночью. Почему регионалы так торопятся протащить пенсионную реформу? С этим вопросом мы обратились к экспертам. Тарас Чорновил, народный депутат, внефракционный: ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПРИВЕДЕТ К ЧЕШСКОМУ СЦЕНАРИЮ Спешат, потому что возникает две проблемы. Первая – ситуация с Международным валютным фондом. Фактор времени для правительства имеет колоссальное значение. Разваливаются много направлений в бюджете. В правительстве считают, что есть угроза нестабильности гривни и т.п. Можно поспорить, насколько для государства нужен или не нужен этот кредит, но, очевидно, правительство имеет на него очень серьезные расчеты. Потому оттягивать время они не могут.

Вторая проблема, которая была озвучена Сергеем Тигипко, – фактически, если сейчас не начать вносить какие-то коррективы, то в ближайшее время может полностью развалиться система Пенсионного фонда. Она действительно в критическом состоянии.

Я не буду оценивать, насколько позитивные или негативные будут результаты этой пенсионной реформы. Одни рассказывают, какое это добро, хотя в действительности очень сильно преувеличивают, вторые из нее делают фетишизацию ужасов, хотя это тоже не совсем отвечает действительности. Часто больше всего шума поднимают те, кто в результате этой реформы будет терять не те мизерные пенсии, которые получают большинство людей, а будет терять очень высокие пенсии. Вот ограничение максимальной пенсии до 10 минимальных и стало причиной того, что не среди народа, а среди политиков была поднята достаточно серьезная обструкция этому законопроекту.

Как будет все урегулировано ко второму чтению – пока еще не знает никто. На сегодня сравнительная таблица не готова. Фактически мы достанем таблицу перед голосованием и будет прогон по поправкам “галопом по Европам”. Я не уверен, что в этой спешке можно будет действительно устранить те опасные вещи, которые возникли в данном законе, в частности, относительно развала системы пенсионного страхования. Это же опасно. Это вызывало серьезную тревогу не только в оппозиции, но и у представителей большинства, в частности, Александра Ефремова.

Если должны были быть большие протесты – они были бы уже сейчас.

Даже если реформа будет принята в своем худшем варианте, я не думаю, что можно ожидать что-то вроде того, что происходит в Греции. Скорее будет чешский сценарий. Несколько недель назад в Чехии был поднят пенсионный возраст до 73 лет. Были протесты, но они носили более кулуарный, экспертный характер и были некоторые локальные акции общественного возмущения. Что-то подобное будет происходить и в Украине.

Виктор Матчук, народный депутат, НУ-НС: НАИБОЛЕЕ АКТИВНАЯ ЧАСТЬ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ЖИВЕТ ИЛЛЮЗИЯМИ, ЧТО ИХ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ Денег очень хочется – вот и торопятся. Экономика Украины сегодня напоминает наркомана. А когда наркоман долго не получает дозы, его начинает ломать. Очень-очень нужны деньги, потому очень-очень быстро будет делаться пенсионная реформа, чтобы хоть как-то продемонстрировать МВФ, что Кабинет министров придерживается взятых на себя обязательств.

Но проведение пенсионной реформы в таком виде – это на самом деле не требование МВФ.

Никакого отношения к пенсионной реформе этот законопроект в действительности не имеет. Речь идет о принятии закона, который сбалансировал бы доходы и расходы Пенсионного фонда. Только это обязательство брали на себя в сегодняшней власти, когда договаривались с МВФ. МВФ мало интересует размер пенсионного возраста или страховой стаж. Их интересует, каким будет дефицит Пенсионного фонда, и за счет чего он будет покрываться.

Предлагается увеличить те отчисления, которые каждый будущий пенсионер, а в настоящее время еще работающий гражданин Украины вынужден будет оплатить в Пенсионный фонд, уменьшить количество людей, которые будут получать пенсию (потому что их меньше доживет до увеличенного пенсионного возраста) и уменьшить средства тех, кто доживет до пенсионного возраста (потому что они меньше лет будут получать ту пенсию). Вот и все.

Пенсионная реформа – это совсем другое. Это изменение организации наполнения Пенсионного фонда, пересмотр источников, качественное увеличение тех средств, которые должны туда поступать, легализация заработной платы, ликвидация возможностей легального избежания налогообложения через оффшоры и т.д. А теперь это банальная “бухгалтерская проводка”.

Принятие этого законопроекта не приведет к каким-то общественным беспорядкам или еще чего-то. Объяснение очень простое. Наиболее активная часть украинского общества живет иллюзиями, что их это не касается, потому что им до пенсии еще очень далеко. Наиболее дисциплинированные избиратели – пожилые люди – они уже на пенсии, то есть их это тоже не касается. Непосредственно это касается только небольшой прослойки людей, которые сейчас находятся в предпенсионном возрасте. Вот и приносится эта “небольшая жертва” за большие деньги.

Василий Хара, лидер Федерации профсоюзов Украины, народный депутат, Партия регионов: ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ВЫЙТИ И ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА - МЕНТАЛИТЕТ ТАКОВ Спешка объясняется тем, что МВФ выдвинул жесткие условия относительно пенсионной реформы. Из-за этого уже дважды переносилось выделения очередного транша для Украины. А для нас эти деньги очень важны.

Заседал вчера Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, и он учел все наши поправки к законопроекту: отменить повышение пенсионного возраста, отменить повышение стажа работы, то есть все те нормы, которые несут негатив для пенсионеров, – как для нынешних, так и для будущих. У меня к Комитету претензий нет. Он в целом предлагает отклонить этот законопроект. Другое дело – в каком виде примут данный закон в сессионном зале.

Сейчас проходят консультации с Януковичем, Азаровым, Тигипко. А что на выходе будет – сложно сказать. Но думаю, что принципиально ничего не изменится. Потому что требование МВФ – повышение пенсионного возраста для женщин.

Есть три варианта развития событий. Первый – до 12 ночи голосовать все поправки и принять законопроект в целом. Второй – голосовать до тех пор, пока хватит терпения и поставить на голосование принятие законопроекта в целом, фактически в том варианте, который был принят в первом чтении. Третий вариант – законопроект все же не будет принят.

Я думаю, что протестов не будет.

Почему профсоюзы не очень активны? Потому что не активны члены профсоюзов или не активен народ? Люди не хотят выйти и защитить свои права. Менталитет таков. Есть существенное отличие между членом профсоюза в Украине и на Западе. Наш человек вступает в профсоюз и платит взносы, чтоб председатель профкома, председатель обкома или председатель федерации защищал его права. Эдакое иждивенческое отношение. А за рубежом люди объединяются в профсоюзы, чтобы совместно защищать свои права. Потому по первому призыву профсоюзов люди выходят защищать свои права. Мы очень терпеливы, неорганизованы и не желаем, а иногда просто боимся защищать свои права открыто – на улицах, на площадях, в судах и тому подобное. Нужно с народом работать, вести за собой и поднимать его.

Андрей Шкиль, народный депутат, БЮТ: ОСЕНЬ БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ ДЛЯ ЭТОЙ ВЛАСТИ Быть ли в Украине чешскому или греческому сценарию – зависит лишь от украинского общества. Мы готовы до последнего защищать достоинство и честь нашего общества в сессионном зале. Но улица уже не зависит от депутатов или оппозиции.

Планируется ускоренными темпами в четверг проголосовать законопроект, и скорее всего он будет проголосован. Цель единственная – получить деньги от МВФ, не думая при том, что унижаются и втаптываются в грязь будущие пенсионеры. Люди, которым сейчас даже по 16 лет, они же получат пенсионный закон, по которому до пенсии будет дожить невозможно.

Я уверен, что народ не проглотит. Единственная беда – украинцы долго запрягают, но быстро едут. Это может произойти не завтра и не послезавтра, и, возможно, не этим летом, но осень будет очень сложной для этой власти.

Яна Солнцева