“Свобода” требует не допустить двуязычия в одесских школах

Одесская областная организация ВО “Свобода” направила обращение в адрес Президента Украины и генерального прокурора с требованием не допустить нарушения действующего законодательства депутатами Одесского городского совета, которые 8 июля будут рассматривать на сессии проекты решений о "двуязычном" обучении в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях города.

Как отмечается в документе, копия которого предоставлена агентству УНИАН, согласно подготовленным проектам решений горсовета, “в уставі 198 учебных заведений Одессы планируется внести изменения, которыми наряду с государственным украинским языком обучения обязательным языком обучения определяется язык русского национального меньшинства. При этом языки всех остальных национальных меньшинств в учебном процессе игнорируются”.

"Эти действия являются не только откровенным наступлением на государственный статус украинского языка в отдельно взятом украинском городе, пренебрежением языками национальных меньшинств, кроме одного, но и грубым нарушением действующего законодательства Украины”, - отмечают авторы обращения, подчеркивая, что “в соответствии со ст. 7 Закона Украины "Об образовании", ст. 7 Закона Украины "Об общем среднем образовании", ст. 10 Закона Украины "О дошкольном образовании" язык образования определяется Конституцией Украины и Законом Украины "О языках". Согласно ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык”.

«Кроме того, согласно статям 26-28 Закона Украины "О языках", языком обучения в учебных заведениях Украины является украинский язык", – аргументирует свою позицию облорганизация ВО “Свобода”.