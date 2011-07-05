У Табачника отрицают сокращение часов на украинский язык

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины опровергают информацию о якобы сокращении количества часов, отведенных на изучение государственного языка в младших классах.

По сообщению пресс-службы министерства, наоборот, количество часов на изучение украинского языка в школах с изучением русского или другого языка национального меньшинства увеличено на один час в 1-м и 2-м классах и на два часа в 3-м и 4-м классах.

Эти изменения утверждены приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта от 10.06.2011 № 572 «О Типовых учебных планах начальной школы», которые вступают в силу, начиная с 2012/2013 учебного года.

В Минобразования отмечают, что утверждение новых планов предусмотрено в контексте реализации новой редакции Государственного стандарта начального общего образования.

Таким образом, отмечается в сообщении, Министерство исправляет ситуацию, которая «досталась в наследство» от предшественников, когда искусственно были уменьшены часы на изучение украинского языка в школах, которые дополнительно изучают русский или другой язык национальных меньшинств, на целых шесть часов. В новых учебных планах Министерство возобновило норму – 28, а не 22 часа.

В МОН сравнили Базовые учебные планы образца 2005 (действующая редакция) и 2011 г. отметив, что общее количество часов на образовательную отрасль «Языки и литературы» не изменилось – 35 часов. Учебные часы в Типовых учебных планах были распределены между предметами: на украинский язык отведено в школах с обучением на украинском языке (где изучение языка происходит фактически на всех предметах) – 28 часов, на иностранный язык – 7 часов.

Вместе с тем при составлении рабочего учебного плана учебные заведения имеют возможность использовать дополнительные часы на усиление инвариантной (обязательной) составляющей, в том числе и на изучение украинского языка.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ распространили информацию, что Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины утвердило Типовые учебные планы для начальной школы, в которых уменьшило количество часов для изучения государственного языка.

В частности, согласно таблице, которую подает центр, в следующем учебном году ученики начальной школы будут изучать государственный язык на час меньше - 28, а не 29 часов в неделю, как было до нового приказа МОН.