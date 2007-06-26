Ко Дню Конституции Президент наградил около 400 человек

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденами и почетными званиями около 400 человек “за весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня Конституции Украины”.

Об этом идет речь в Указе Президента Украины, текст которого размещен на Официальном сайте главы государства.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени Президент наградил начальника Главного управления – командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины генерал-полковника Александра КИХТЕНКО и временно исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Кроме того, Президент выдал Указ о награждении военнослужащих Внутренних войск “за весомый личный взнос в укрепление законности и правопорядка, образцовое выполнение служебного долга и обнаруженные мужество и выдержку”.