СБУ завела уголовное дело по «российскому долгу» Тимошенко
Устанавливают причастных
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту покушения на растрату государственных средств на сумму 405 миллионов долларов.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими служебными лицами Кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» и компании «United Energy International Limited» по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как отмечают в Службе безопасности Украины, поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 23 и 29 июня к СБУ, а также обращение министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА к правительству Украины от 10 июня.
В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все служебные лица, причастные к совершенному преступлению.