Мусияка и Сирота отрицательно относятся к намерениям Мороза

Кандидат юридических наук, член Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права Виктор МУСИЯКА и эксперт в области конституционного права, депутат предыдущих созывов и один из авторов Конституции Украины Михаил СИРОТА отрицательно относятся к намерениям Председателя Верховной Рады 5-го созыва Александра МОРОЗА внести изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Внесения дополнительных изменений в Конституцию в момент нарастания политического противостояния, мягко говоря, не нужно, если говорить о сбалансированном конституционном документе для всего общества», - сказал М.СИРОТА. При этом, по его словам, “если говорить о продолжении политической войны, то можно вносить такие законопроекты именно сегодня, но толку от этого никакого не будет”. М.СИРОТА прогнозирует абсолютную безрезультатность рассмотрения этого вопроса сегодня, поскольку, по его убеждению, «Конституция нуждается в широком компромиссе, а не широком противостоянии».

В то же время М.СИРОТА отметил, что поддерживает А.МОРОЗА в том вопросе, что без завершения конституционной реформы, без исправления ошибок, которые были внесены в Конституцию в 2004 году, выход из политического кризиса не возможен.

В.МУСИЯКА также считает, что конституционную реформу нужно провести, но после того, когда политический кризис «снизится до температуры, которая позволит сказать, что есть нормальный законодательный орган и нет противоречий между политическими силами».

В свою очередь, М.СИРОТА также отметил, что все разговоры, касающиеся принятия новой Конституции, особенно через проведение референдума, являются нереальными, и абсолютно вредными для украинского общества. «Почему-то инициаторы таких инициатив не хотят думать над тем, что когда появится вопрос о принятии новой Конституции, то вопрос сбалансированности полномочий между отдельными ветвями власти отойдет на второй план, а на первый план выйдут вопросы двойного гражданства, второго государственного языка, федерального устройства государства, то есть вопросы, которые максимально распыляют общество», - сказал он.

По убеждению М.СИРОТЫ, решить эти вопросы можно лишь путем максимального компромисса, который бы организовал политикум из одного и второго лагеря, которые на сегодняшний день, напротив, культивируют вражду и неприятие оппонентов. В этих условиях, считает М.СИРОТА, принять новую Конституцию практически нереально, даже в ВР, если ее состав будет отвечать составу ВР пятого созыва.

Он также подчеркнул, что правовой базы для принятия новой Конституции на референдуме не существует в Украине. «В Украине действует закон о референдуме в Украинской Советской Социалистической Республике, который во многих частях противоречит действующей Конституции. На основе данного закона провести референдум, результаты которого легитимизировать невозможно», - сказал он.

По словам М.СИРОТЫ, сама действующая Конституция не предусматривает механизма принятия Конституции на референдуме. Он также подчеркнул, что ни в одной демократической стране мира еще не было такого, чтобы какая-то политическая группа разработала свой проект Конституции, а затем «продавила» его через референдум.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ сообщил, что Верховная Рада Украины 27 июня примет закон о внесении изменений в Конституцию Украины.

Законопроект об изменениях в Конституцию, разработанный А.МОРОЗОМ, касается двух проблем: реформы на высшем уровне, нормирования отношений между институтом Президента, парламентом и правительством, а также реформирования местного самоуправления.

По словам А.МОРОЗА, после принятия этих изменений в Конституцию народные депутаты направят их на рассмотрение в Конституционный Суд.