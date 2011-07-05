Налоговая снимет мультфильм про Сан Саныча

Обнародован тизер мультфильма «Город мечты» - картины, в которой детям будут рассказывать о налогах и работе налоговиков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Тизер мультфильма «Город мечты» можно посмотреть на YouTube. По информации налоговой, над полнометражной версией мультипликационного фильма продолжает работать команда художников-аниматоров из всех уголков Украины. Полнометражная версия картины выйдет в октябре 2011 года, и сейчас уже проводятся переговоры с несколькими центральными каналами относительно трансляции мультфильма «Город мечты».

Заместитель председателя ДПС Украины Александр КЛИМЕНКО отметил, что после консультаций с детскими психологами было решено отказаться от сугубо коммерческого формата 3-Д анимации в интересах классической рисованной анимации. «Именно поэтому работа над полной версией будет продолжаться более полугода и нуждается в большой команде художников. Мы пошли на это, чтобы создать не только яркое, убедительное, но и безопасное для детей произведение», - подчеркнул он.

А.КЛИМЕНКО также заметил, что в процессе работы над мультфильмом была частично изменена сюжетная линия и персонажи. «Окончательный вариант сценария уже не содержит известных мультипликационных героев, таких как Три поросенка или Красная Шапочка, которые присутствовали в сценарии победителя конкурса «Страна оплаченных налогов» Людмилы БОГДАНОВОЙ. Согласно сюжету, главный налоговый инспектор Сан Саныч Лелеко и его дети с помощью игры «Город мечт» попадают в сказочную местность, где и происходят главные приключения фильма», - рассказал он.

«Мы создаем этот мультфильм не для того, чтоб потом он потерялся в архивах. Мы ищем все доступные каналы коммуникации, чтоб донести картину ее аудитории – детям Украины. «Город мечты» также свободно будет распространяться в Сети с помощью файлообменных серверов», - сообщил заместитель председателя ГНС Украины.

Он выразил надежду, что этим проектом робота налоговиков по формированию налоговой культуры в обществе и повышению престижа своей службы не завершится.

«Даже знаменитый Уолт Дисней в свое время задумывался над этими проблемами. Одна из серий мультфильмов о Дональде Даке посвящена проблемам налогообложения. И после того, как в 1943 году это произведение вышло на экраны, поступления налога на доходы возросли в четыре раза. Не знаю, удастся ли нам повторить достижение гения мультипликации, но мы будем надеяться на положительный результат», - добавил А.КЛИМЕНКО.

Справка УНИАН. В декабре 2010 года ГНА в Донецкой области по инициативе ее тогдашнего руководителя А.КЛИМЕНКО объявила творческий конкурс «Страна оплаченных налогов» на лучший сценарий мультипликационного фильма на налоговую тематику. Всего на этот конкурс было подано 343 работы от профессиональных сценаристов и любителей из Украины, России и Беларуси. Самому молодому автору было 6 лет, самому старшему – 65.

После своего назначения заместителем председателя ГНС Украины А.КЛИМЕНКО продолжил опекать данный проект, и 20 апреля официально представил публике сценариста-победителя – белорусскую писательницу Л.БОГДАНОВУ, чья работа «О достославных деяниях налогового инспектора Тараса Лелеко» была признана жюри лучшей.

«Тизер» - (англ. teaser «дражнилка, замануха») - рекламное сообщение, построенное как загадка, содержащая часть информации о продукте, но при этом сам товар не демонстрируется.