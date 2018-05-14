Вступительная кампания-2011: если вам что-то не нравится, судитесь с Интернетом

На вступительной кампании-2009 проблемой №1 были льготники. В прошлом году абитуриенты страдали от очередей, которые еще и порождали взяточничество. Чего ожидать от нынешнего сезона?

Электронное вступление: сомнительная легитимность

Одно из основных новшеств нынешней кампании - электронное поступление, официально утвержденное министром Табачником как эксперимент. То есть, по идее Минобразования, отныне абитуриент не должен разъезжать по Украине, чтобы подать документы в несколько вузов, а, сидя дома у компьютера, может рассылать в университеты заявления и сканированные копии своих документов. Электронным поступлением в ведомстве Табачника решили ударить в первую очередь по очередям в приемные комиссии.

- Почему она (система электронного поступления. - Авт.) разрабатывалась? Вы помните эти огромные очереди к вузы? - рассказал замдиректора Департамента высшего образования министерства Николай Фоменко. - Такая система будет существовать не только в нашей стране. Эти системы работают во многих странах мира. Этим системам доверяют. Будут ошибки - будем исправлять. Но такая попытка сегодня логична, на наш взгляд.

Вскоре интернет-портал, призванный сопровождать "электронное поступление", оказался в центре скандала. В СМИ появилась информация, что министр образования Дмитрий Табачник выбивает из вузов немалые деньги за услуги этого сайта. Сам же главный чиновник от образования такую информацию назвал "брехней". Но на этом вопросы к новой системе не исчерпались.

Большинство экспертов-педагогов скептически отнеслись к новшеству.

- Электронный документ как таковой, то есть внесение своих данных в форму на сайте, не является юридическим документом. С ним не подашь апелляцию, с ним не пойдешь в суд в случае, если в силу каких-то обстоятельств вас просто выбросят из списка абитуриентов, - предостерегла поступающих народный депутат Леся Оробец. - Мой огромный совет - перестрахуйтесь, подайте документы в письменном виде. Вы по крайней мере будете иметь возможность доказать что-то в случае проблем.

Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования, а ныне директор Центра тестовых технологий мониторинга качества образования Игорь Ликарчук тоже не советует доверять системе электронного поступления.

- Само понятие “электронное заявление” нигде не предусмотрено в действующем законодательстве. На заявлении абитуриента нет электронной подписи, - говорит эксперт. - Кроме того, меня немного настораживает то, что абитуриенты должны подавать свои персональные данные частной структуре. Как они будут использованы - неизвестно.

Да и сами руководители вузов выполнять приказ Табачника об эксперименте не спешили. За две недели до начала вступительной кампании к электронному поступлению присоединилось только 10% вузов.

А поступающие, в конце концов осмелившиеся воспользоваться нововведениям, стали сталкиваться с кучей технических проблем: то заявление не посылается, то чужой сертификат система выдает, то подаешь документы в один вуз, а тебя почему-то регистрируют в другом и т.д.

А на днях на систему электронного поступления подали в суд.

- Ввиду юридической неграмотности постановления Министерства образования и науки, молодежи и спорта о системе электронного поступления, было принято решение обратиться в суд, чтобы упразднить это постановление как нарушающее законодательство в сфере образования, - заявила руководитель проекта "Правовая поддержка обеспечения равного доступа лиц к качественному высшему образованию в Украине", преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» Инна Совсун. - Первое заседание назначено на 12 июля. Открытие производства по делу подтверждает, что основания для отмены постановления действительно есть.

Поэтому если постановление будет отменено, автоматически все эти онлайн-заявления и документы будут аннулированы, и абитуриентам придется спешно объезжать университеты, в которые они хотят поступить. Если срок приема документов не истечет.

Ожидаемое удешевление не состоялось

Весной господин Табачник убеждал украинцев, что стоимость учебы в вузах не будет расти, а то и уменьшится.

- В первую очередь будут сокращать свои прибыли владельцы негосударственных вузов. Более того, уже в этом году ряд ректоров государственных вузов отказались пересматривать стоимость контрактов на целый ряд специальностей. То есть учеба не будет дорожать. А учитывая, что количество абитуриентов будет сокращаться, вузы будут вынуждены снижать плату до того масштаба, пока это не будет им в ущерб, - заявил Табачник. - В десятке наиболее популярных вузов цены на учебу, думаю, останутся на прежнем уровне, во многих - будут снижаться.

В Восточноукраинском национальном университете (ВНУ) имени Владимира Даля решили вообще принимать всех поступающих на бюджет.

- Мы приняли решение принимать в этом году на первый курс нашего вуза всех выпускников. Для этого достаточно получить 124 балла на независимом тестировании. Необходимый пакет документов подготовлен и уже находится на рассмотрении в Министерстве образования Украины, - сообщил ректор ВНУ им. Даля Александр Голубенко на заседании совета ректоров вузов Луганской области в апреле 2011 года. - Не только в Луганске, но и по всей Украине резко снизилось количество абитуриентов. Это связано, как мы все уже знаем, с третьей демографической волной, последствия которой в этом году особенно значительны: если раньше в Луганске школы давали в среднем около 1700 выпускников, то в этом году выпускниками станут всего 326 учеников.

Чтобы узнать, не переживают ли в вузах за уровень знаний будущих студентов и не потеряют ли финансово от такого нововведения, мы позвонили по телефону во ВНУ им. Даля. И оказалось, что Табачнику идея не понравилась, поэтому в жизнь ее так и не удалось воплотить.

- Это была просьба к МОНСиМ о проведении эксперимента. Суть которого заключалась в том, чтобы мы приняли в этом году все желающие на бюджет, а затем по результатам первого года тех, кто хорошо учится, оставили на бюджете, а кто хуже - перевели на контракт, - рассказывает руководитель пресс-центра ВНУ им. Даля Галина Щербак. - Этот эксперимент повысил бы качество образования. У студентов был бы стимул хорошо учиться. Однако Минобразования не позволило.

Поэтому луганский вуз все-таки будет проводить вступительную кампанию традиционным образом. Однако цены в университете таки снизили. Причем существенно. Финансы и кредит - с 9427 грн. до 6170 грн., правоведение - с 15879 грн. до 10500 грн., филология - с 10567 грн. до 6917 грн., механика - с 4660 грн. до 3050 грн. и т.п.

Но это чуть ли не единственный пример удешевления контрактов.

Ведущие вузы, несмотря на нехватку абитуриентов, дорожают. В КПИ цена контракта на все специальности выросла на 1230 грн. и достигает 14730 грн. в год. В Национальном медицинском университете им. А.Богомольца стоимость учебы выросла в среднем на 1500 грн. и достигает 15080 грн. КНЭУ подорожал на 1000 с небольшим грн. Правоведение и международная экономика отныне стоят 14476 грн., остальные специальности - 13718 грн. В КНУ им. Т.Шевченко, в частности, подорожала филология (до 25000 грн.), философия (до 14000 грн.) и... математика, физика и механика (с 5410 до 10000 грн.), которые и так не особо пользовались популярностью у абитуриентов, при том, что среди работодателей только и разговоров о нехватке квалифицированных инженеров да и в целом технарей любого профиля.

Но проректор Киевского национального университета имени Т.Шевченко Владимир Бугров отмечает, что цены они не повышают, а “приводят к экономически обоснованным”.

- Меня удивляет, когда я слышу, что какой-то вуз снизил цены. Если он может снизить, то у него до сих пор была завышенная стоимость? Как они делали расчеты? У нас государственный университет. Он не может быть прибыльным. Все средства, которые мы получаем, возвращаются на студента. Цены на мехмате не росли 4 года. Там, где удается удержать цены, - мы удержали. Но когда уже содержание препятствует качеству - мы вынуждены приводить цены в соответствие с экономически обоснованными. Мы не можем работать в убыток.

По словам Бугрова, вступительная кампания в одном из ведущих украинских вузов проходит “прекрасно”. По состоянию на утро 4 июля было подано 1275 заявлений.

В свою очередь, большинство региональных вузов оставили цены прошлого года, а некоторые не существенно, но все же подорожали. Например, Львовский национальный университет им. И.Франко уже традиционно повышает цену контракта на уровень инфляции. В 2010 году инфляция составляла 9,1%. Ровно на столько в ЛНУ подорожали все специальности.

Конкуренция падает, борьба обостряется

- Первое преимущество вступительной кампании-2011 - очень мало абитуриентов. Нынешним поступающим повезло, - отмечает Игорь Ликарчук. - Вторая - продлен срок приема документов. Хотя в условиях, когда абитуриентов очень мало, этого можно было бы и не делать.

(Напомним, что в этом году увеличены сроки приема заявлений и документов на поступление с 15 до 30 дней - с 1 июля до 31 июля).

Табачник прогнозирует, что в этом году не менее 50% выпускников школ смогут учиться в высших учебных заведениях на средства государственного бюджета. Если в 2010 году в Украине было 338 тысяч выпускников 11-х классов, в этом году их будет 190 тысяч.

Поэтому среди студентов конкуренция будет снижатся, а среди вузов в борьбе за своего студента - наоборот, будет расти.

Однако до конца оценить свои шансы на поступление в желаемый университет абитуриенты еще не имеют возможности, ведь вузы до сих пор не получили госзаказ. Поэтому в ожидании информации о том, сколько мест будет выделено на ту или иную специальность, замерли и ректоры, и поступающие.

- Ситуация абсолютно дикая. Фактически вуз лишен ориентиров, - говорит господин Ликарчук. - Но меня очень удивляет, что ректоры молчат. Ну что ж - пусть молчат. Отдуваться за все это в конечном итоге придется им. Почему медлят с госзаказом? Я здесь вижу две причины. Это или такой уровень “профессионализма” работников министерства, или попытка использовать раздел госзаказа в качестве инструмента влияния на отдельных ректоров, особенно тех, кто когда-то попробовал выразить иную точку зрения, чем та, которую имеют нынешние руководители министерства.

Анна Ященко