Экс-руководители Госкомрезерва нагрели руки на полмиллиарда

Главным следственным управлением СБУ завершено расследование уголовного дела по фактам совершения преступлений организованной преступной группой, в которую входили руководители Госкомрезерва и его структурных подразделений, незаконно завладевшие почти 534 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, следствием установлено, что на протяжении 2009-2010 годов злоумышленники путем финансовых безналичных операций и заключения ряда соглашений от имени подконтрольных этой группировке обществ незаконно завладели средствами в сумме почти 534 млн. грн.

Уголовное дело в отношении трех членов преступной группы направлено в Генеральную прокуратуру Украины для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

В отношении других обвиняемых дело выделено в отдельное производство и объявлен международный розыск.