Янукович поручил Тигипко вывести зарплаты из тени

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею ТИГИПКО подготовить законопроект относительно легализации заработной платы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое поручение было дано Президентом во время встречи с министром.

Как сообщил после встречи С.ТИГИПКО, обсуждался вопрос о внесении поправок в законопроект о пенсионной реформе. Министр социальной политики отметил, что именно обсуждению корректив в настоящий документ сегодня посвятит работу соответствующий комитет Верховной Рады Украины.

Также, по словам министра, В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству за два месяца подготовить законопроекты относительно легализации заработной платы и рабочих мест, Трудового кодекса и внедрения второго уровня пенсионной реформы, и уже в сентябре с.г. вынести эти вопросы на общественное обсуждение.

Подводя итоги встречи, С.ТИГИПКО подчеркнул, что при условии реализации всех поставленных задач Президента Украины, правительство будет иметь возможность увеличить пенсии 60% пенсионеров уже в следующем году. «Это комплексное решение, и для его реализации нам необходимо проголосовать за те изменения к пенсионному законодательству, которые мы сейчас внесли. Благодаря такому комплексу решений, мы сможем достичь того, что пенсионеры начнут получать большие пенсии», - резюмировал С.ТИГИПКО.