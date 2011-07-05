Ющенко будет защищать свой указ в суде от Витренко

Окружной административный суд г. Киева принял решение о привлечении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО в качестве третьего лица на стороне ответчика по делу об отмене указа, которым воины Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) были признаны участниками борьбы за независимость Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наша Украина» со ссылкой на представителя В.ЮЩЕНКО в суде Вячеслава МАРТЫНЮКА.

«По данному делу истец Наталия ВИТРЕНКО пытается обосновать якобы незаконность принятия ЮЩЕНКО указа о чествовании борцов за независимость Украины. Однако мы надеемся на законное обоснованное решение и на то, что суд подтвердит абсолютную правомерность этого указа», - сказал В.МАРТЫНЮК.

В партии напоминают, что В.ЮЩЕНКО издал указ о чествовании борцов за независимость Украины 28 января 2010 года.

Кроме воинов ОУН и УПА, борцами за украинскую независимость были также признаны члены формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинской державы Гетманата, Украинской военной организации, Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинского главного освободительного совета и других воинских формирований, которые боролись за независимость Украины.