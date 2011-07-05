Прямая трансляция дела Тимошенко спровоцирует давление на свидетелей?

Союз юристов Украины считает, что прямая трансляция “дела ТИМОШЕНКО” может повлечь давление на свидетелей.

Об этом говорится в заявлении Союза юристов, переданном УНИАН.

В Союзе считают, что «освещение хода процесса по этому резонансному делу является крайне необходимым для страны. Это является признаком высокоразвитого гражданского общества и, несомненно, является достижением Украины».

Однако Союз юристов Украины выражает обеспокоенность тем, что прямая трансляция заседания в дальнейшем может нанести вред основным принципам судопроизводства, спровоцировать давление на свидетелей и осложнить процедуру получения и исследования доказательств по делу.

“Так, статьей 293 Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью сделать невозможным влияние на показания свидетелей предусмотрено их удаление из зала суда. Объективность их показаний обеспечивается именно недопустимостью общения допрошенных свидетелей с недопрошенными. Поэтому вполне понятно, что допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания и не могут покинуть его до окончания судебного разбирательства без разрешения председательствующего”, – говорится в заявлении.

Также в Союзе напоминают, что в соответствии со статьей 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», проведение в зале судебного заседания видеозаписи, а также трансляция судебного заседания допускается по решению суда и решение данного вопроса является прерогативой суда. “Если и в дальнейшем через прямой эфир этот процесс будет использоваться в качестве политической трибуны, судья вправе запретить видеотрансляцию такого заседания. И это не навредит принципу гласности и открытости судебного процесса, который может быть открытым для представителей прессы и общественности”, –говорится в заявлении.