Диденко оставили под стражей
13:32, 05 июля 2011Политика
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Экс-чиновник имеет вид на жительство в Испании
Апелляционный суд города Киева отказал защите бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаза Украины» Игоря ДИДЕНКО в изменении ему меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО имеет вид на жительство в Испании, а также тем, что он может на свободе повлиять на проведение следственных действий против него.
При этом сам И.ДИДЕНКО отсутствовал на заседании суда.
Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО было задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.
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