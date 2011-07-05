Луценко - Тимошенко: У меня хоть судья-вовчара, а у Вас – вообще щенок

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пришла в зал заседаний Печерского райсуда Киева, где рассматривается уголовное дело, возбужденное против бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, чтобы поддержать его.

Как передает корреспондент УНИАН, во время общения через решетку с Ю.ТИМОШЕНКО экс-министр сообщил ей о том, что в отношении председателя по его делу судьи Сергея ВОВКА в производстве правоохранительных органов есть еще одно уголовное дело.

Кроме того, давая характеристики судебному процессу и судьям, которые его ведут, Ю.ЛУЦЕНКО, шутя, сказал Ю.ТИМОШЕНКО: «У меня хоть судья-вовчара, а у Вас – вообще щенок (председателем по делу Ю.ТИМОШЕНКО является судья Родион КИРЕЕВ, которому, по имеющейся информации, 31 год – УНИАН)».

Также Ю.ЛУЦЕНКО рассказал экс-премьеру, что когда вчера он в камере СИЗО смотрел телевизор, в двери постучала женщина-надзиратель и попросила сделать телевизор громче, чтобы услышать выступление судьи Р.КИРЕЕВА.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, после того, как судья объявил решение, которым защитнику Ю.ТИМОШЕНКО для ознакомления с материалами дела, содержащем свыше 4,5 тыс. страниц, был предоставлен только один день, эта женщина-надзиратель громко рассмеялась.