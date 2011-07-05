Луценко подозревает, что прокуратура хочет дождаться его вскрытия

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что администрация СИЗО не выполняет решения суда о его доставке в больницу для обследования желудка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам во время перерыва в судебном заседании.

«Еще один нюанс. Судья ВОВК разрешил вывезти меня в больницу скорой медицинской помощи для проведения обследования на предмет имеющихся у меня язв и других заболеваний. Такое разрешение уже третью неделю находится в СИЗО. Но вместо того, чтобы меня обследовать, меня отправили в камеру для «пожизненных», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, обследовать внутренние органы в условиях СИЗО «можно только во время вскрытия, то очевидно прокуратура считает так», не давая разрешения для изменения меры пресечения.