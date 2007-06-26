Ответ из ”Украинской правицы” Луценко и Нашей Украине

Требования Народной самообороны и НСНУ относительно переговорного процесса и окончательного документа блочного соглашения, в частности, в части распределения мест в будущем Кабмине, первенства в списке и создания единой партии на базе блока сразу после выборов является вещами вторичными по сравнению с главной целью создания мегаблока демократических сил. Об этом заявил руководитель Центрального избирательного штаба Блока "Рух-Украинская Правица", заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК, отметив, что в этом "Правица" видит попытки торпедировать создание помарнчевого мегаблока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока «Рух - Украинская Правица», по словам Я.ДЖОДЖИКА, "Правица" главной целью создания мегаблока считала и считает достижение максимального результата пропрезидентскими силами на досрочных выборах. “Если у нас с НСНУ и Самообороной цель общая, тогда давайте искать возможности, как этот блок все же образовать. Если цель другая – давайте ее сформулируем, причем сделаем это прозрачно – и друг для друга, и для избирателей", - настаивает Я.ДЖОДЖИК.

По его мнению, "распределение должностей в Кабмине, первенство в избирательном списке, обязательное слияние всех участников в единую партию" – это "вещи однозначно вторичные по сравнению с главной целью".

„Той, кто хочет объединения президентских сил, ищет возможностей, как это сделать; тот, кто не хочет, – постоянно будет искать причины, почему это сделать невозможно", - заявил руководитель Центрального избирательного штаба Блока "Рух-Украинская Правица".

"Ультимативные интонации, которые слышны при обсуждении темы создания единой партии от наших потенциальных коллег по мегаблоку, а также постоянное продуцирование первых десяток и комплектация Кабинета министров побуждают к мнению, что для части коллег акценты существенно смещены. Мне это все очень напоминает подходы "любих друзів", которые зарекомендовали себя не лучшим образом сразу после Помаранчевой революции", - отмечает Я.ДЖОДЖИК.

Он также напомнил, что на протяжении времени, прошедшего со дня парафирования соглашения, "представители "Правицы" не позволяли себе обнародовать информацию, формально не согласованную во время переговоров".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что мегаблок в заявленном формате и с заявленными квотами состоится “только в том формате, в каком его участники готовы к созданию единой политической партии”. По его словам, “партии, которые только хотят подъехать на чужой телеге, чтобы дальше идти своим путем, должны, как и в Европе, идти самостоятельно. Те партии, которые видят избирательный процесс как этап полноценного объединения в единую мощную политическую силу, будут в составе такого блока”.

Кроме того, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время визита в Турцию в интервью журналистам выразил мнение, что блок демократических сил для участия в досрочных парламентских выборах должен создаваться как прообраз будущей единой партии.