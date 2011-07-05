Нардепов, которые ходят на суд по делу Тимошенко, допрашивает ГПУ

Народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что прокуратура допрашивает ряд депутатов, которые принимали участие в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

В частности, по словам А.ЯЦЕНЮКА, прокуратура допрашивает депутатов от «БЮТ-Батькивщины» Александра СТЕШЕНКО, Остапа СЕМЕРАКА, Владимира ЛЕМЗУ, Романа ЗАБЗАЛЮКА, Виталия КОРЖА, Евгения ШАГО, Андрея СЕНЧЕНКО.

А.ЯЦЕНЮК выступил с инициативой, чтобы в Верховную Раду были приглашены представители Генеральной прокуратуры и дали объяснение относительно ситуации.

«Они должны дать объяснение, почему народных депутатов Украины сейчас вызывают в прокуратуру для дачи объяснений», - сказал А.ЯЦЕНЮК.