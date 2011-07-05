Юрист: охрана Азарова нарушает закон «Об информации»

Не подпуская часть журналистов к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, охрана главы правительства Украины нарушает закон «Об информации» в редакции от 13 января 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Комитете Киевского независимого медиа-профсоюза, об этом говорится в ответе юриста КНМП Людмилы ОПРЫШКО на запрос журналиста LB.ua Андрея ЯНИЦКОГО относительно фактов, изложенных в статье «Азаров расчищает дорогу «избранным» журналистам» от 22 июня 2011 года.

В статье говорится, что охрана Н.АЗАРОВА дважды не пропустила часть журналистов к премьер-министру: 21 июня на открытии хирургического комплекса Института рака и 22 июня во время возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.

«Согласно статье 3 Закона Украины «Об информации» в редакции от 13.01.2011 года, основными направлениями государственной информационной политики являются обеспечение доступа каждого к информации, обеспечение равных возможностей для создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения, охраны, защиты информации и т.п.», - говорится в комментарии юриста КНМП.

В Комитете Киевского независимого медиа-профсоюза напоминают, что Юридическое бюро КНМП предоставляет бесплатные консультации журналистам. «Обратиться к юристам профсоюза можно через секретаря профсоюза по телефону 050 310 44 41», - говорится в сообщении пресс-службы Медиа-профсоюза.