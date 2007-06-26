Ющенко просит определиться на этом берегу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что блок демократических сил для участия в досрочных парламентских выборах должен создаваться как прообраз будущей единой партии. Об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент также подтвердил свое мнение относительно необходимости создания мегаблока при участии всех демократических сил, отметив, что это “лучший вариант для достижения результата на парламентских выборах”.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что понимает, насколько сложный процесс формирования единого блока. «Я хорошо понимаю, насколько трудно из 7 уставов сформировать одну избирательную платформу, а, возможно, еще тяжелее уже во время работы парламента формировать единую позицию», - отметил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, он разделяет мнение тех, кто говорит о том, что вопрос, как пройти в парламент, это лишь первая часть, не менее важной является вторая часть – формирование единой политической партии на базе блока, который будет сформирован перед выборами.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что несколько дней назад в официальном порядке к нему поступила инициатива от «Нашей Украины» и “Народной самообороны” об их готовности в сентябре поставить вопрос об объединении в единую политическую силу с единым уставом. При этом Президент отметил, что эти две политические силы приглашают все демократические силы к этому проекту.

«Вопрос, собственно говоря, приобретает все большее политическое внимание со стороны тех сил», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что он является сторонником такой идеи. «Очень важно на этом берегу определиться, не держать распыленность внутри демократических сил. Я приглашаю все политические силы внимательно отнестись к этому предложению», - отметил глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, есть 7-10 дней для того, чтобы принять соответствующее решение о присоединении или неприсоединении к создаваемой партии, а после этого необходимо начинать формировать предвыборный блок. «Мне бы очень хотелось, чтобы логика “единый блок сегодня и единая партия завтра” – была поддержана максимальным количеством демократических сил», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также напомнил, что Блок Юлии Тимошенко идет на выборы отдельно, и на это есть основания. “Но эти две силы будут идти на выборы с согласованной позицией”, - убежден Президент.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что за эти несколько дней были много предложений от различных политических партий приобщиться к процессу формирования мегаблока: «Я знаю, за последние несколько дней пришли много инициатив приобщиться к этому блоку сил достаточно специфических, странных учитывая их предыдущую историю, но моя позиция и совет моим коллегам заключается в том, что сегодня время собирать камни, и, возможно, нужно к кому-то подойти с более гуманной позиции», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в блок демократических сил на будущих парламентских выборах входят “Наша Украина” (54% мест в избирательном списке), "Народная самооборона" (25%) и "Украинская правица" (21%). Об этом 17 июня на пресс-конференции в Житомире сообщил председатель совета партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.