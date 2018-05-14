Вехи недели. Собственная игра Власенко, надежды Ющенко и наивность Тигипко

Президент публично подверг критике гуманитарного министра Дмитрия Табачника, которую тот воспринял с чувством глубокого удовлетворения. Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко начал собственную политическую игру. Виктор Ющенко размечтался о возвращении в большую политику.

Табачник преткновения

Пока «как-то незаметно» ставший гривневым миллионером премьер-министр Николай Азаров отбывает заслуженный отпуск, Президент обратил свое внимание на состояние гуманитарной сферы. Судя по «домашней заготовке», озвученной на заседании Общественного гуманитарного совета при главе государства Ольгой Сумской, не обошлось без участия президентского советника Анны Герман. Ее давно (и безуспешно) сватают на пост гуманитарного вице-премьера. Виктор Янукович в ставшей привычной после отмены конституционной реформы хамоватой манере словесно размазал Дмитрия Табачника, дав понять, что судьба министра находится в подвешенном состоянии. Несмотря на обилие критических стрел в свой адрес, управляющий гуманитарным сектором правительства со стороны напоминает неваляшку: сколько бы не критиковал его президент, с его верного соратника все – как с гуся вода. Со свойственным ему апломбом Дмитрий Владимирович в эфире «Шустер Live» рассказал о достижениях ведомого им министерства, которые предстоит ощутить на собственной шкуре абитуриентам и их родителям.

Полон решимости отличиться идеолог пенсионной реформы Сергей Тигипко. Вице-премьер понимает, что сделал правильную ставку: проект реформы пенсионного обеспечения взялся проталкивать сам Янукович, поэтому лидер «Сильной Украины» рассчитывает на получение электоральных дивидендов в ближайшее время. Даже странно, что чиновник, обладающий еще комсомольским опытом, не понимает: страна не выдержит сразу двоих реформаторов, а «регионалы» никогда не были склонны к потере памяти.

В предчувствии конфискации

Судебные перспективы Юрия Луценко и Юлии Тимошенко остаются нерадостными. К уже имеющимся неприятностям добавился арест имущества подозреваемых оппозиционеров, инициированный Генеральной прокуратурой. Казалось бы, рутинная процедура, а нервов испортить может немало, ведь украинские политики независимо от партийной принадлежности в глазах общественного мнения позиционируют свое благосостояние на уровне церковных мышей. Бывший министр внутренних дел пытается добиться отстранения судьи Вовка и сыпет афористичными политическими заявлениями, которые активно растаскиваются на цитаты, но плохо доходят до потенциальных избирателей. Голодовка оказалась кульминацией борьбы Луценко с президентской командой, и сегодня он вынужден дожидаться обвинительного приговора.

Юлия Тимошенко в своем twitter-е выразила уверенность, что обвинительный приговор ей уже согласован на Банковой. Полагает, что Юлию Владимировну приговорят к длительному судебному заключению, и ее защитник Сергей Власенко. Странная капитулянтская позиция как для опытного юриста, который на фоне резонансного судебного процесса увлекся формированием собственного паблисити. Власенко выступил с материалами о будущем оппозиции и политической ситуации в стране на страницах сразу нескольких влиятельных изданий и в эфире телеканалов. Неизвестно, хватает ли ему времени на знакомство с делом Тимошенко, утечку материалов которого уже организовали неизвестные доброжелатели. Подобное поведение Власенко позволяет прогнозировать разворачивание войны за политическое наследство Тимошенко сразу после вынесения ей приговора. Впрочем, списывать лидера «Батькивщины» с существующих раскладов недальновидно – она неоднократно доказывала свою способность играть на мизере шансов.

Надежды Ющенко питает

С интересом взирает на суд по делу Тимошенко ее бывший политический партнер Виктор Ющенко. С одной стороны, как джентльмен, Виктор Андреевич не должен радоваться неприятностям, с которыми столкнулась «принцесса Майдана». С другой – как гражданин – Ющенко дал показания, которые будут использованы против Тимошенко. Не исключено, что не обладающий утонченным политическим чутьем экс-президент станет марионеткой в руках искушенных кукловодов, готовых выпустить его на электоральное поле «Батькивщины». За такую перспективу ему могут простить и заявление о том, что «Тимошенко и Янукович – самые успешные проекты Москвы». По крайней мере, похолодание в отношениях с Россией способствует тому, чтобы Ющенко мог говорить все, что заблагорассудится, а государственная информационная машина доносила его слова до электората Западной Украины.

Евгений Магда