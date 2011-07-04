Тимошенко заявляет, что прокуроры торопятся «выписать» ей 10 лет

На следующем заседании Печерского райсуда Киева, которое состоится 6 июля, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена заявить отвод представителям прокуратуры из-за их предвзятости и заангажированности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, государственный обвинитель по делу о газовых соглашениях Лилия ФРОЛОВА не имела права на пресс-конференции, которая состоялась 29 июня, однозначно заявлять, что экс-премьеру будет вынесено наказание в виде 10 лет лишения свободы без условного срока.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, Л.ФРОЛОВА сделала такое заявление вопреки закону, вопреки беспристрастию судебного процесса.

«Это свидетельствует, какие прокуроры сегодня представляют обвинение в суде – заангажированные, тенденциозные, продажные, запуганные. А потому на следующем судебном заседании мы обязательно будем заявлять отвод таким прокурорам, которые, еще не закончилось судебное следствие, уже спешат назвать: один – меня осужденной, а второй - выписать мне 10 лет заключения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, «это является свидетельством того, какого качества правосудие в Украине».