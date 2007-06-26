Лавринович считает Верховную Раду легитимной

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что Верховная Рада Украины является легитимной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«В соответствии с решением Конституционного Суда о толковании ст. 82 Конституции, пополнение состава парламента может осуществляться на протяжении двух месяцев. Еще не прошло столько времени с того момента, когда депутаты якобы сложили полномочия. Сегодня еще рано говорить о нелегитимности ВР», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции также считает, что в связи с этим никаких злоупотреблений служебным положением со стороны председателя ВР Александра МОРОЗА нет.

Кроме того, А.ЛАВРИНОВИЧ заявив, что проведение досрочных выборов в Украине с правовой точки зрения является проблематичным. «Основания для выборов – только политические договоренности, которые нужно перевести на язык нормативно-правовых актов», - отметил он.