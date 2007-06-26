Томенко поддерживает идею Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады V созыва, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что правительство должно безотлагательно проинформировать общество: контролируется ли рынок зерна государством, или он монополизирован финансово-политическими группами. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В то же время, отмечается в сообщении, Н.ТОМЕНКО поддерживает идею премьер-министра относительно того, что в нынешней предвыборной ситуации власть и оппозиция должны не давать заоблачные обещания, а работать ради решения неотложных проблем, возникающих в Украине. „Именно из-за этого политизированная дискуссия по поводу возможных цен на хлеб до сих пор не завершилась конкретными результатами. Общество должно четко знать, существует ли монополия в сфере хлебопоставки, которой должно заниматься государство”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что подобная ситуация сложилась в Украине в 2005 году, когда монополисты на рынке сахара решили воспользоваться политической ситуацией и, повысив цены на сахар, заработать себе достаточно большие средства. А после отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО Антимонопольный комитет заявил, что в этой ситуации имел место факт монополизации рынка сахара соответствующими компаниями.

В связи с этим, по убеждению Н.ТОМЕНКО, правительство должно безотлагательно через Антимонопольный комитет и Генеральную прокуратуру выяснить, отвечает ли действительности информация о причастности должностных лиц высшего уровня к компаниям, которые занимаются переработкой зерна. В частности, он обратил внимание на распространенную в печати информацию о том, что 26 хлебокомбинатов контролируются влиятельными членами правительства В.ЯНУКОВИЧА и представителями Партии регионов, а некоторые нынешние оппозиционеры являются совладельцами нескольких комбинатов по переработке зерна.

„Сегодня многие предприниматели, работающие на рынке хлеба, говорят, что зерновую ценовую политику можно определить, не исходя из правительства, поскольку абсолютное большинство высокопоставленных должностных лиц прямо или опосредствовано имеют отношение к этому бизнесу. Потому для того, чтобы снять этот вопрос, нужно безотлагательно провести проверку соответствующими структурами и проинформировать украинское общество о реальном состоянии дел на рынке зерна”, - заявляет Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвинила правительство и монополистов в заговоре с целью повышения цен. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в БЮТ убеждены, что эта ситуация является результатом заговора правительства и монополистов, которые “кладут сверхдоходы себе в карман”.

15 июня первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил убеждение, что истерию вокруг повышения цен на хлеб поднимают представители БЮТ, владеющие мукомольными и хлебопекарскими производствами.