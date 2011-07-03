Спикер Госдумы РФ рассказал, как ему было приятно обойти украинские корабли

Председатель Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ надеется, что празднование в Севастополе Дня флота Украины надолго запомнится его участникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Севастополе, участвуя по приглашению председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА в основных мероприятиях празднования Дня флота Украины.

«Два подразделения почетного караула (Военно-морских сил Украины и Черноморского флота РФ), были моряки Украины, моряки России. Думаю, что это подсказывает нам, в каком направлении и должны развиваться наши отношения», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

По его мнению, «последние годы складывается хорошая традиция, что и Россия, и Украина совместно празднуют свои знаменательные даты, зачастую это общие знаменательные даты: 9 мая в Харькове Воронежское военное авиационное училище участвовало в параде, совместно отмечался и День защитников Отечества, и вот сегодня, в День флота Украины, большой праздник, и я на нем возглавляю делегацию России».

Как сказал Б.ГРЫЗЛОВ, ему «очень приятно было обойти корабли, среди которых был и российский корабль «Ямал». И мы поздравили с праздником и одних, и других военных моряков».

Также Б.ГРЫЗЛОВУ было «приятно участвовать во вручении морских кортиков выпускникам академии (Академии Военно-морских сил имени Нахимова). И я думаю, что этот день мы все вместе запомним надолго».