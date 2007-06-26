Ющенко ищет рациональный вопрос на энергетический шантаж

Украина отмечает необходимость формирования общеевропейской энергетической политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на десятой ежегодной стамбульской конференции «Восток встречает Запад: новые границы энергетической безопасности».

Президент подчеркнул, что сегодня существует ключевая проблема, которая заключается в попытках монополизации экспортных и транзитных потоков энергоносителей.

По его словам, все неоднократно были свидетелями, как таким или другим образом энергетические рычаги используются в качестве средства давления. «Это нежелательная и очень опасная тенденция. Уверен, что ответ должен быть рациональным», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что именно поэтому Украина принадлежит к числу инициаторов выработки общеевропейской энергетической политики, что в одинаковой степени удовлетворит права и интересы стран, добывающих и производящих энергетические ресурсы, стран-транзитеров и стран-потребителей.

«Правила должны быть едиными и справедливыми, тогда они станут нерушимыми для всех сторон этого процесса», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Для Украины, по его словам, являются основополагающими принципы открытости и прозрачности энергетического рынка, и, прежде всего, механизма образования цен. «Прозрачные и взаимовыгодные отношения между всеми партнерами в энергетической сфере – это основа будущей глобальной системы энергетической безопасности. Важным ее элементом мы считаем Европейскую энергетическую хартию, философию и цели которой Украина полностью разделяет», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив: «Для того, чтобы этот уникальный документ вступил в силу, необходим всего один шаг – ратификация хартии и транзитного протокола Российской Федерацией».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина полностью поддерживает обращение Европейского парламента к Российской Федерации о ратификации Европейской энергетической хартии. «Рассчитываем на поддержку этого обращения со стороны всех европейских партнеров», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25-26 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО находится с рабочим визитом в Турецкой Республике.