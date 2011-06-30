Ющенко советует власти не изобретать велосипед

Президент Украины в 2005-2010 годах, лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО советует действующей власти не изобретать велосипед, а строить страну на основе национальных ценностей и идей.

Об этом он заявил сегодня на заседании Конгресса украинской интеллигенции во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, на основе лозунгов, которые пропагандирует нынешняя власть - «Одна страна - два языка», - Украина не сможет развиваться. Ведь, по убеждению В.ЮЩЕНКО, не существует ни одной страны, которая шла бы таким путем и достигла успеха.

«Создается впечатление, что энергия власти направлена на демонтаж Украинского государства, уничтожение памяти и достоинства народа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, он отметил, что украинское общество не воспринимает ни радикализма, ни популизма: «Оба пути неправильные. Это не те методы, которыми можно развивать страну», - сказал экс-президент.

Также В.ЮЩЕНКО в своем выступлении остановился на ситуации в российско-украинских отношениях. Он заявил, что всегда выступал за укрепление добрососедских взаимоотношений с Российской Федерацией, но на базе взаимовыгодных и равноправных отношений, сегодня же идут переговоры о передаче под российский контроль целых отраслей украинской экономики и стратегических объектов.

«Подобные действия нынешней власти однозначно свидетельствуют, что она системно работает на сдачу украинских национальных интересов по всем стратегическим направлениям: экономическому, безопасности и культурному», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, граждан, которым не безразлична судьба Украины, которые стремятся жить в демократической, европейской стране, несравненно больше, чем любителей ходить строем под российские марши.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что все отличия и вещи, которые сейчас разъединяют украинских граждан, навязаны извне и, преодолев их, можно будет перейти на новый уровень создания государства.