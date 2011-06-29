Рассмотрение дела Тимошенко перенесли

Печерский районный суд Киева на 4 июля перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Родион КИРЕЕВ принял непосредственно в зале суда.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она требовала объявить трехдневный перерыв в процессе для ознакомления с обвинительным приговором по делу, поскольку не смогла сделать этого раньше.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не получала обвинительный приговор по почте, как утверждает судья Р.КИРЕЕВ.

Обвинительный приговор был передан Ю.ТИМОШЕНКО под расписку в зале суда.

В свою очередь, Р.КИРЕЕВ отметил, что повестка на сегодняшнее заседание суда была направлена Ю.ТИМОШЕНКО телеграммой, а приговор - по почте.

Он также выразил удивление по поводу того, что на заседании суда отсутствует один из защитников Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ТИТАРЕНКО.

Комментируя эти слова судьи, другой защитник Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что согласно действующему законодательству повестка должна передаваться непосредственно в руки, но М.ТИТАРЕНКО Ее также не получил.

Р.КИРЕЕВ обязал Ю.ТИМОШЕНКО сообщить М.ТИТАРЕНКО о следующей дате рассмотрения дела и перенес его на 4 июля. Заседание начнется в 10.00.