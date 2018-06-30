Далеко ли от яблонь откатились президентские дети?

Дню молодежи посвящается

Чем занимаются сейчас дети бывших и нынешнего президентов Украины?

Александр Кравчук, сын президента Леонида Кравчука. В рейтинге «Фокуса» 200 самых богатых людей Украины занимает 116 место. Его компания «Нафком Агро» входит в десятку самых крупных землевладельцев Украины, арендуя около 200 тысяч гектаров сельхозугодий. Он упоминался в прессе трижды. Последний разв связи с тем, что за одну гривню продал броварской футбольный клуб «Нафком». Еще раз в связи с обвинениямиВинницкого губернатора Николая Джиги, что будто бы компания самовольно захватывает земли, а также в том, что обрабатывает их вопреки научно обоснованным методам (традиционный, надо сказать, грех украинских латифундистов).

А за несколько лет до этого СМИ писали, что на валютный счет Александра было перечислено 790 тысяч немецких марок за то, что Леонид Макарович своим указом позволил акционировать Черноморское пароходство. Спустя десять лет сумма кажется смехотворной. Особенно на фоне того, что инициатор акционирования Кудюкин отсидел семь лет от звонка до звонка, а в это время Черноморское пароходство разобрали по кускам при следующем Президенте.

Люди, знающие Леонида Макаровича, утверждают, что сын никогда не появлялся в кабинете своего отца. И еще один штрих: в интернете фото Александра Кравчука обнаружить не удалось...

Дочь второго президента Леонида Кучмы Елена Пинчук на сегодня замыкает благопристойный ряд президентских потомков. Она еще во время президентства отца создала фонд «Антиспид», который успешно функционирует. В Украине есть несколько крупных международных авторитетных организаций, работающих в этом направлении. Создавая фонд, Елена встретилась с их основателями. Примечателен такой диалог с одним из них: «Понимаете, папа у меня – президент. Муж у меня – олигарх. И теперь я очень хочу помочь людям». Фонд Елены принимал и принимает участие во всех обоснованных и интересных проектах, связанных с борьбой со СПИДом. Елена иногда появляется на светских раутах. Коротко дает интервью телеканалам. (Если отказывает, то улыбчиво и вежливо). И в общем-то, ведет себя так, как надо, не давая оснований говорить о себе, как о транжирке (самый дорогой особняк в Лондоне, купленный ею, - скорее инвестиция, чем прихоть), распущенной или жадной девице.

Дети третьего президента Виктора Ющенко от первого брака Андрей и Виталина открыли эру «детских» президентских скандалов (Остальные трое - от второго брака - еще маленькие).

Наверное, для Андрея Ющенко стать сыном самого популярного президента Украины оказалось слишком серьезным испытанием. Поскольку парень, которого подростком видели стоящим на вечерних службах и литургиях в православных храмах столицы, уже не имел ничего общего с тем образом мажора и шалопая, который предстал со страниц изданий уже в первый год президентства отца. Парень, ведущий роскошный образ жизни, сорящий деньгами, ездящий на супердорогой машине и хамящий журналистам, - таким увидели журналисты Андрея Ющенко. То, что на его имя оказались оформленными авторские права на всю символику оранжевой революции, я считаю промахом его отца (точнее, услугами одной хитрой кавказской лисицы, прикидывавшейся «любым другом»).

Не думаю, что в двадцать лет это пришло бы в голову самому Андрею.

Пока мы знаем, что он женат, и читаем, как он отдыхает. Что касается любовных историй, то с интервью его бывших пассий (несмотря на насмешки над этностилем и украинскостью семьи Ющенко), сын президента предстает, как приличный, способный на глубокие чувства человек. Андрей - это история про то, насколько неподготовленным к своей роли может оказаться дитя политика.

Виталина Ющенко - светская львица и модница. Она ни в какие времена не подавала надежд на какую-то научную, чиновническую или творческую карьеру. Несмотря на учебу в престижном вузе (КИМО), ее всегда интересовали сначала ее бой-френд, ее вечеринки, а в более позднем периоде, ее семья, ее дети, ее любимые дизайнеры. Она участвует в миланском показе мод, иногда выходит на подиумы. Не знаю, кто надоумил Ющенко привлечь свою хоть и гламурную, но вполне семейную дочь к госслужбе... Это был неудачный опыт.

В 2007 году Виктор Ющенко создал Национальный совет по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка», председателем которого сделал свою дочь. Журналисты снова озаботились вопросом, имеет ли право президент делать свою дочь госчиновником. А форум украинских благотворителей даже публично попенял президента на непрозрачность формирования совета и неэтичность назначения туда дочери. Через год фонд составил списки многодетных семейи распределил эти семьи между олигархами. Виталина не дала ни одного серьезного интервью на этот счет. Она едва ли способна на какие-то глубокие интервью. Поздние новости об этой программе вплотную касаются Рината Ахметова (тем, что он сделал по этой программе) и никак не касаются Виталины Ющенко.

Виктор и Александр Януковичи - конкретные сыновья конкретного Президента «Ребята духовные, крепкие и очень основательные», - так Виктор Янукович назвал своих сыновей.

Президентская должность отца способствовала росту благосостоянияего старшего сына Александра. В декабре 2010 года инвестиционная компания Dragon Capital оценила активы сына Президента в $100 млн. Весной 2011-го состояние 38-летнего бизнесмена увеличилась до $130 миллионов. Предпринимателю принадлежит корпорация "МАКО", которая ведет строительный бизнес на востоке и юге страны. Речь идет о 17-этажном бизнес-центре Столичный в центре Донецка и гостиничном комплексе в Балаклавской бухте, излюбленном месте русского дворянства конца XIX века и российского туризма начала XXI. Фирма старшего сына Януковича не видит препятствий,реализуя свои планы. В начале июня газеты описали, как охрана компании МАКО, захватывая территорию жилого дома, грубо отшвыривает вставших на защиту жильцов скромных хрущовок.

В начале мая бизнесмен Янукович официально на себя оформил 100% акций Всеукраинского банка развития (ВБР). Финучреждение активно развивается. С начала года ВБР дважды увеличивал уставный капитал. В итоге всего за четыре месяца он возрос со 100 млн до 310 млн грн. Он владелец роскошной яхты. Что там и говорить, отец прав, парни у него крепкие и основательные.

О младшем сыне Викторе буквально в пятницу писали все газеты. Он прославился из-за своего участия в гонках «Украина Трофи». Гонка на джипах через три заповедника Украины вызвала большой протест экологов. Виктор Янукович, не стесняясь, показывается на гонках на своих дорогих машинах. Но при этом не указывает их в налоговых декларациях. И в своих прежних интервью он признавался, что в сферу его интересов входил автосервис.

Однако мы практически ничего не знаем о его бизнесе. Сейчас он народный депутат Украины, но едва ли Виктора Викторовича можно считать активным законотворцем. Приходилось слышать, что его взяли в депутаты, чтобы он был на глазах у папы и не шалил. Но, вероятно, папа не посчитал нужным приставлять к нему человека, который бы готовил для него публичные выступления и регулярно писал законы. В законотворчестве этот нардеп на замечен.

От редакции: История президентских отпрысков - как зеркало элит Украины. Скромных детей партийной и директорской элиты (они все же не приобрели того хищного размаха) сменяют новые хозяева жизни. Сначала – банковской элиты, мечтательного и безалаберного Ющенко, дети которого в общем-то в своего отца, которые берут все, что преподносит им жизнь и едва ли способны созидать новое. А на смену им, как в противовес демократии, основательные и жесткие дети представителей новой капиталистической элиты, которые просто покупают и делят. Читая о сановных отпрысках, я по-хорошему завидовала Великой Британии с ее принцем Вильямом. Он служил в армии и ходил на университетской яхте в походы обычным матросом. А ради его свадьбы никто не перекрывал дороги, репетиции проходили ночью. На ней присутствовали не авторитеты, а приличные люди...

Маша Мищенко