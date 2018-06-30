Украина между кнутом и пряником

«Благодаря» бездарному поведению отечественной элиты за годы независимости наша страна продолжает быть «серой зоной» между Европейским Союзом и Россией, флюгерно раздавая реверансы той столице, в чьей благосклонности Киев нуждается больше всего. В конце 2010-го и середине 2011 годов совместными усилиями МИДа и АП Украине удалось избежать разгромных оценок своей внутренней политики. Впрочем, не только украинские официальные лица имели отношение к этому успеху.

Следует напомнить, что жесткая и обоснованная критика в адрес Украины некоторыми евродепутатами и членами ПАСЕ публично не отражается на поведении Европейской Комиссии, продолжающей переговоры с Киевом на предмет подписания соглашения об ассоциации. Разве только украинским переговорщикам приходится быть максимально изворотливыми. Правда, заявление представителя ЕК в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры, отметившего невозможность подписания документа в сентябре, охладило многие горячие головы. Но украинские чиновники имеют в своем распоряжении целый квартал, чтобы окончательно договориться с ЕС о формате сотрудничества. По понятным причинам (зачастую противоречивые интересы, значительный масштаб Украины, застарелые проблемы в двусторонних отношениях) переговоры идут непросто. Впрочем, этот факт не должен останавливать украинскую власть в стремлении продвинуться по пути евроинтеграции, ведь поражение в этом вопросе будет означать падение в заботливо расставленные капканы, извините, объятия России.

Чего греха таить: фигура Виктора Януковича мало способствует эффективному переговорному процессу с лидерами Старого Света. У главы государства в глазах европейских политиков имидж далеко неоднозначный: не такой безупречный, как хотели бы видеть на Банковой, но и не настолько отрицательный, как порой рисуют его политические оппоненты. События 2004 года надолго отложились в памяти европейских политиков. От Виктора Федоровича в сложившейся ситуации скорее требуется не мешать и найти управу на пророссийских «ястребов» в своем окружении, а дипломатическая «свита» тем временем постарается разыграть партию для своего «короля». На руку Януковичу играет факт общепризнанной демократичности президентской кампании 2009 – 2010 годов, против него – возвращение супер-полномочий главы государства путем отмены политической реформы решением Конституционного Суда и уголовные дела против Юлии Тимошенко, являющейся в глазах западных политиков «последней надеждой демократии» в Украине.

За последние годы определенные изменения прошли и в среде украинской оппозиции. Если во время президентства Кучмы ее представители ориентировались на США, где правил «последний крестоносец современности» Джордж Буш-младший, то сегодня оппозиция ищет поддержки в европейских структурах. Надо сказать – зачастую ее получает, поскольку ситуация в нашей стране является настоящим подарком для евроскептиков, а такой крупный жупел как Украина способен заметить любой европейский обыватель. В результате наша страна периодически становится объектом, а не субъектом международной политики, что, безусловно, не повышает ее авторитет.

Янукович, по крайней мере, без устали демонстрирует приверженность идее европейской интеграции и готовность искать компромиссы с Евросоюзом. Кстати, не стоит уделять много внимания подчеркнуто критичным заявлениям европейских политиков после выступления украинского президента в ПАСЕ: на самом деле сегодня мы являемся свидетелями большой геополитической игры. Россия зачастую не напрямую, путем использования своих агентов влияния в европейских государствах (доходы «Газпрома» позволяют) стремится остановить процесс сближения Украины и ЕС. Очевидно, что это внешнеполитическое дзюдо направлено на реализацию государственных интересов нашего «стратегического партнера», руководство которого отказывается рассматривать Украину иначе, чем мальчика на побегушках.

Нашу страну ожидает, как минимум, два момента истины. Первый – в декабре 2011 года, когда мы получим ответ на стремление подписать соглашение об ассоциации с ЕС, включающее создание зоны свободной торговли и упрощение визового режима. До начала зимы официальному Киеву предстоит пережить аттракцион невиданной щедрости со стороны Москвы, подкрепляемый для убедительности верчением газового вентиля. Второй – вступление в силу достигнутых договоренностей и глубокое разочарование ими. Обладающая гипертрофированным комплексом неполноценности украинская элита прекрасно умеет публично обижаться на содержание достигнутых договоренностей, которые обещала исполнять. Так что жителям Украины не стоит расслабляться: в политическом смысле наша страна остается между кнутом и пряником на пока неизвестный срок. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств Европа не перестанет воспитывать Украину, а Россия – стремиться вернуть нашу страну в сферу своего влияния.

Евгений Магда