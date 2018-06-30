Возьмет ли Янукович пример с Гитлера?

Сегодня над одним из лидеров оппозиции Юлией Тимошенко в почти что анекдотичном Печерском суде Украины начался судебный процесс. Юлию Владимировну обвиняют, в частности, в том, что в начале 2009 года она подписала невыгодные Украине газовые контракты с Россией. Это «газовое дело» уже давно как в Украине, так и за рубежом успели обозвать «политической расправой» над ЮВ. Какие перспективы Юлия Тимошенко имеет в Печерском суде? Как будет выглядеть Украина на международной арене, если ЮВ все-таки посадят? Об этом мы спросили у экспертов.

Игорь Лосев, аналитик: ЕСЛИ ОСУДЯТ ТИМОШЕНКО, У НАС БУДЕТ ЭДАКАЯ «ЛУКАШЕНКОВСКАЯ БЕЛАРУСЬ» С приговором Тимошенко уже все понятно... Вопрос лишь в том, ее действительно закроют в тюрьму или дадут условный срок. В любом случае это даст возможность вывести ее из политической борьбы.

За полтора года власти Януковича еще ни разу не было, чтобы суды принимали решение, несимпатичное Партии регионов. Я вот не помню случая, чтобы ПР обратилась в суд - и проиграла, или ПР через свою Генеральную прокуратуру привлекла кого-то к ответственности, а суд принял решение против этого привлечения. Лично я такого не знаю. Потому и говорю, что у нас существует генпрокуратура, суды Партии регионов, а не Украины.

Это так как при Советском Союзе, коммунистическая партия руководила всеми судами и другими структурами, а в ЦК КПСС был административный орган, который ими руководил. Я вот не знаю, создали ли уже в ПР такой отдел, но есть такое впечатление, что происходит абсолютная управляемость всех силовых структур.

Закроют ли Тимошенко? Учитывая их ментальность, они ужасно мечтают и считают это своей полной победой, если посадят Тимошенко за решетку. Это будет сигнал украинскому обществу, вроде, "стоять, бояться!" То есть реальная угроза – если мы можем сделать это с Тимошенко, то сможем и с любым гражданином Украины. Это будет значить, в лучшем случае, установление режима образца Беларуси. Будет такая «лукашенковская беларусь».

Именно так Украина будет выглядеть на международной арене. Не только украинскому обществу, но и Западу придется поставить для себя точки над «і».

Возможно, у них хватит ума ограничиться условным сроком или, скажем, сроком, с отсрочкой исполнения или еще что-то, чтобы не бросать ее за решетку, но и запретить принимать участие в политике.

Здесь много еще будет зависеть от того, будет ли сам процесс открытым, будет ли освещаться он независимой прессой, будет ли он в прямом эфире. По крайней мере, Адольф Алоизович Гитлер не боялся устроить открытый процесс в Лейпциге над Георгием Димитровим. Тут нужно отдать ему должное... Вследствие этого Георгий Димитров выиграл судебный процесс. Ну, увидим, насколько Янукович не побоится открытого процесса над Тимошенко. Он должен был бы быть открытым, хотя бы потому, что большинство населения Украины не верят в наше правосудие, в его незаангажированность и не коррумпированность. Это факт, об этом свидетельствуют все социологические исследования.

Если процесс не будет открытым, население Украины еще раз убедится в том, что в Украине независимых судов нет, правосудия нет, правды нет.

Электорат Тимошенко, как по мне, ее дело может и не мобилизирует, но их обязательно мобилизирует стремительное ухудшение условий жизни. Где-то с осени, думаю, народ сильно будет чувствовать, что отступать некуда, что-то таки нужно делать. Тем более, убежден, ПР сделает все возможное, чтобы ситуация была еще тяжелее. Потому что они же лихорадочно думают, как решить вопрос своих олигархов, а народ там по остаточному принципу. Взять хотя бы так называемую пенсионную реформу, которая просто лишает миллионы людей элементарной перспективы выйти на пенсию, а не прямо на кладбище. Или жилищный кодекс, который миллионы украинцев сделает бездомными. То есть реформы от Януковича направлены только на то, чтобы обеспечить райскую жизнь очень ограниченному кругу лиц за счет обнищания миллионов украинцев.

Российские олигархи имеют возможность грабить богатейшие недра России, у нас таких богатейших недр нет, потому за счет кого жить нашим олигархам? Только за счет ограбления украинцев.

Леонид Кравчук, первый Президент Украины: ЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕ ТИМОШЕНКО НАНЕСЛО УБЫТКИ, ТО ДАВАЙТЕ СУДИТЬ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ПРЕМЬЕРОВ И ПРЕЗИДЕНТОВ Еще когда только начиналось дело Тимошенко, я сказал, что восприму понятие «преступные действия» относительно Тимошенко, когда кто-то докажет, что Юлия Владимировна в корыстных целях или с целью собственного обогащения предпринимала те шаги, которые зафиксированы, то я это восприму и скажу, что это преступление и за него нужно наказать. Сейчас я говорю еще раз это вам и я не изменил своей точки зрения.

Относительно служебных шагов Юлии Владимировны – газового дела, то оно настолько запутанное, что даже сложно себе представить. Следствие вроде бы доказывает, что подписание газовых соглашений нанесло государству убытки. Но кто же здесь доведет, преступление ли это, или вынужденный шаг, поскольку Украину все обвиняли, что она заморозила Европу, не поставляет российский газ, а Россия использовала это, чтобы унизить украинскую власть (она это часто делает). Я, например, не знаю, как поступили бы другие премьеры или вице-премьеры. Я этого не знаю, но если это соглашение нанесло убытки, то давайте вернемся и к другим соглашениям, которые принимались другими Кабминами, Верховной Радой, президентами, которые привели к большим экономическим, социальным потерям. Они тоже должны быть изучены прокуратурой и не нужно говорить ни о каких сроках давности и посчитать, сколько убыточных соглашений было подписано. Тогда я пойму эту ситуацию, но если выделить лишь одну Тимошенко, то естественно, что возникает очень много вопросов.

Мир: Европа и за океаном смотрят на это дело с подозрениями. Потому юристы из Америки уже сказали, что будут принимать участие в судебном процессе Тимошенко.

Еще раз повторяю, если судопроизводство, генпрокуратура где-то допустят необъективность, предубеждение, то не они будут обвинены украинским народом, а будет обвинен Президент, потому что у нас еще живет советская ментальность – во всем виноват вождь.

Украина не будет выглядеть как Беларусь, а как Украина - просто плохо.

На Тимошенко натягивают то, чего нет в действительности, потому все выглядит неубедительно. Простите, но это не украшает украинское правосудие.

Тарас Чорновил, народный депутат : ВЫНЕСТИ ЕЙ УСЛОВНЫЙ СРОК ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО. ИМ НУЖНО ЧТО-ТО ВЫДУМЫВАТЬ Перспективы по делу Тимошенко проблематичны для обеих сторон. Юлия Владимировна действительно предприняла ряд действий, которые подпадают под какую-то ответственность, но и сегодняшняя власть предпринимает такие действия. Потому уже здесь есть фактор избирательности.

Но важнее всего – власть внутри страны и за рубежом создала себе имидж репрессивной, потому то, есть ли состав преступления в действиях Тимошенко или нет, ничего не меняет. Никакие аргументы уже не будут действовать. И любой арестованный оппозиционер получает ярлык политзаключенного. Потому при таких обстоятельствах посадить Тимошенко – создать для себя колоссальные проблемы, в первую очередь, с евроинтеграцией. Россия уже показала, и Януковичу тоже, что их не устраивает ни одна украинская власть, потому Януковичу немедленно нужно спасать свой имидж. Он просто в безвыигрышной ситуации.

Их цель? Зная всю эту компанию, думаю, с самого начала они хотели тупо отомстить. Так как мстят Луценко, как мстит Диденко и Макаренко группа Фирташа. То есть, как по мне, мотивы были без оглядки на большое будущее.

Не допустить Тимошенко к следующим выборам, конечно, можно, хотя в той статье, по которой ее обвиняют, вынести ей условный срок, почти невозможно, разве выдумывать какие-то варианты помилования. Очевидно, что сделают так, чтобы она не могла принимать участие в выборах.

Украина много потеряет в плане имиджа на международной арене. Процессы над политиками происходят во всех развитых странах и они, обычно, просто смешные. Помните, как жена Мейджора (премьер-министр Великобритании 1990-1997 лет. – Авт.) проехалась в метро, не заплатив за проезд. Вы можете представить себе такое с женой, например, Азарова?.. Тем не меньше Мейджору это чуть ли не стоило политической карьеры. И там дела возбуждают еще тогда, когда политик находится у власти, а не где-то когда-то потом, как с Тимошенко.

Тем более, никто наши суды не назовет объективными, потому что они действительно такими не являются. Все понимают, что в нечестном судье даже честное решение является нечестным (есть такая формулировка).

Как из такого положения теперь выходить? Януковичу нужно поменять все свое окружение, которое и создало такой имидж. Даже в случае, если не будет репрессий, все равно за рубежом будут говорить, что они есть. Потому у Януковича единственный выход – провести в своих кадрах значительную встряску, выгнать как минимум половину своего окружения.

Михаил Погребинский, политолог: БЕЗ ОБВИНЕНИЯ НЕ ОБОЙДЕТСЯ Мне тяжело что-то здесь спрогнозировать. Скажу лишь, что не в интересах власти запроторить в кутузку Тимошенко. Думаю, абсолютно достаточно признания факта нарушения закона. Я не юрист, потому мне тяжело сказать, как это будет оформлено, но единственное, что могу сказать – без обвинения не обойдется. Приговор будет вынесен такой, что Тимошенко не сможет принимать участие в выборах. В этом я почти уверен.

Однако, по моему мнению, приговор Тимошенко не отразится на международном имидже Украины и она не будет выглядеть как Беларусь. У нас – одичавший капитализм, а в Беларуси – что-то похожее на социализм и в действительности тоталитарная система, у нас такой нет. Может быть, но пока еще нет.

Думаю, европейские друзья Тимошенко будут возмущены и независимо от того, в каком формате будет определено наказание. Однако это лишь в Украине кажется, что дело Тимошенко – это какой-то прецедент. В Румынии, Болгарии тоже идут процессы над высокопоставленными чиновниками, которых обвиняют в политических преследованиях, но Европа об этом молчит. Думаю, это потому что сейчас там при власти люди, которые им более симпатичны, чем предыдущие. Вот такая Европа с двойными стандартами.

Я лично хотел бы, чтобы приговора Тимошенко не было. Считаю, что достаточно и политической ответственности. У нас так сложилось, что чуть ли не каждого человека можно было за что-то сажать, потому должно было бы пройти некоторое время, когда появилось бы уважение к закону, тогда бы перешли к ответственности.

Ксения Лесив