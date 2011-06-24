Богословскую в зале суда облили водой

Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в зале Печерского районного суда облили народного депутата Инну БОГОСЛОВСКУЮ водой.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала ее случайно облили водой, когда Ю.ТИМОШЕНКО пробиралась сквозь толпу к своему месту. А во второй раз какая-то женщина облила И.БОГОСЛОВСКУЮ намеренно, на что та, обращаясь к охране, сказала: «Охрана, посмотрите, что делают эти ублюдки!».

В ответ на ее возглас сторонники Ю.ТИМОШЕНКО с иронией ответили: «Это душ, это Божья вода».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

По данным СМИ, под судом собралось более 5 тысяч сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.