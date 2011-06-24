Посол Еврокомиссии: условия, в которых судят Тимошенко, нечеловеческие

Посол Еврокомиссии Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА считает «нечеловеческими» условия, в которых проходит заседание Печерского райсуда Киева по предварительному рассмотрению уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года, заключенным экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время перерыва в судебном заседании.

Посол отказался давать какие-то политические оценки судебному процессу, в то же время назвал условия, в которых проходит суд, «нечеловеческими».

По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, подтверждением тому и его внешний вид (посол вышел из здания суда весь вспотевший – УНИАН).

«Я не могу давать политическую оценку этому делу, но условия, в которых проходит суд, нечеловеческие», - сказал он.