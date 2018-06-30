Тимошенко осудить нельзя оправдать

Традиционная ситуация: трудности со знаками препинания, как у принцессы из известной детской сказки «Двенадцать месяцев». Только в данном случае судить будут как раз политика, известного под ником «газовая принцесса». Завтра в печально известном Печерском суде начинается процесс над Юлией Тимошенко, которая обвиняется в превышении своих служебных полномочий в бытность премьер-министром Украины.

От семи до десяти

По версии обвинения, Юлия Владимировна при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году лично дала директивы главе «Нафтогаза» Олегу Дубине на подписание действующих контрактов по невыгодной для Украины базовой цене 450 долларов за 1 тысячу кубов газа. Правительство не дало своего коллегиального одобрения этих директив. Подобное подпадает под ст. 365, ч. 3 КК Украины, которая предусматривает наказание от 7 до 10 лет заключения.

«Посадят Юльку, не посадят ли, или, мо’, условный срок дадут?» Этот вопрос интересует сегодня не только украинское общество, но и европейский политикум и СМИ чуть ли не всех стран мира. Очень уж редкое стечение обстоятельств: после покойной Беназир Бхутто из Пакистана под уголовное преследование по поводу масштабных злоупотреблений не попадала лидер опоозиции-прекрасная женщина. Экзотика. Если верить корреспонденту «Украинской правды», даже журналисты африканских стран живо интересовались тюремными перспективами Юлии Владимировны.

Сама Тимошенко в привычном безапелляционном стиле заявила, что ей лично с приговором уже все понятно. «Решение Печерского суда уже давно написано в администрации Януковича, вычитано им лично и доведено до суда. Потому нет никакой интриги в судебном процессе».

А вот источники на Банковой сообщают, что с интригой как раз все в порядке. То есть, присутствует в полной мере. В самом высоком кабинете АП не то что семь пятниц на неделю – там ежедневно по семь раз позиция меняется. То ли посадить, или условный приговор дать, вообще ли помиловать. Настоящий калейдоскоп в зависимости от того, кто последний заходил к «гаранту».

«Гарант» скажет, как завяжет

Между тем, именно позиция «самого» будет иметь решающее значение. В хоть бы какую-то крошечную самостоятельность Печерского суда никто не верит. Хотя вполне вероятно, что в скором будущем Янукович в Страсбурге или Брюсселе с чистыми и невинными глазами будет заверять европейцев, что «не мог же он вмешиваться в судебный процесс».

А потому сейчас есть возможность выстроить лишь определенную вероятностную модель вариантов развития ситуации.

Планируя свои действия, власть смело может исходить из предпосылки № 1: при любых ее действиях относительно Тимошенко внутри страны массовых акций протеста не будет. Это показывают и социологические исследования, и политическая практика.

Предпосылка № 2: все нужно делать «оперативненько», поскольку необходимо пройти апелляцию и кассацию до парламентских выборов следующего года.

Предпосылка № 3: крайние меры относительно Тимошенко явно и очевидно невыгодны власти.

Без перегибов

Во-первых, после всего взять и выпустить Тимошенко недопустимо. Это будет сокрушительным поражением власти и ярким выигрышем Тимошенко, который действительно даст ей все шансы на всеобъемлющий реванш.

Паллиативный вариант, амнистия, как анализирует «Сегодня», вряд ли возможен до вынесения приговора, поскольку в таком случае Тимошенко должна признать себя виновной (что вряд ли). А после приговора амнистия не снимает судимости. И запрет на участие в выборах остается.

А действительно сажать Тимошенко за решетку на 7-10 лет страшно: Европа тогда таки может применить к власти жесткие санкции. Британский посол Тернер Тернер подчеркнул, что Великобритания внимательно следит за развитием в Украине уголовных дел относительно экс-чиновников, и многие из них вызывают обеспокоенность.

Он также сообщил, что в случае ухудшения ситуации Великобритания будет вынуждена пересмотреть свою позицию и провести консультации со своими партнерами относительно наиболее адекватного ответа.

У Европы уже есть опыт обращения с Беларусью: запретить всей властной верхушке въезд в Европу. Как же тогда Куршавель, особняки, дети, которые учатся или живут в европейских странах, и многомиллионные счета, которые «висят» на пластиковых карточках?

Тем более, что уже сейчас по ходу дела становится понятным: однозначного юридического приговора не будет, его при желании вполне можно будет трактовать как политический. Со всеми вытекающими последствиями.

Именно поэтому самым вероятным (до 90%) приговором эксперты признают условную судимость. Тогда не будет трагической картинки Тимошенко за решеткой, Европа особо жестких мер применять не будет, ведь никакого «зверства» нет. А основная задача – исключение Тимошенко из выборов будет выполнена. Причем условный приговор, по мнению юристов, закроет для Тимошенко дорогу к баллотированию на 10 лет. То есть, парламентские выборы 2012 года и президентские 2015 – пройдут без нее.

Без Тимошенко будут потери

Мнения юристов о том, что инкриминированные Тимошенко статьи не предусматривают условных приговоров, ничего не стоят. Повторю – приговор будет не юридическим, а политическим. А правовую базу как-то «подтянут». Лишь бы команда с Банковой была.

Автор абсолютно не разделяет оценок некоторых бютовцев и экспертов о том, что отстранение от парламентских выборов Тимошенко не повлияет на результаты «Батькивщины» на парламентских выборах.

Во-первых, эта сила была и остается чрезвычайно персонифицированной, лидерской. Избиратели голосуют в первую очередь за харизматичную Юлию Владимировну. Мы помним, каким фиаско окончилась ее попытка «делегировать» свой рейтинг и харизму «наместнику богини в Киеве» Александру Турчинову. Не он ли, кстати, возглавит список?

Во-вторых, это как раз очень болезненный вопрос. Кто во главе списка, если не Тимошенко? Почему не Наталия Королевска, которая стремительно набирает политический ход (к тому же, красивая молодая женщина)? Или не Николай Томенко? Здесь возможен не то что раздрай – раскол в партии. Оскорбленной Королевской вполне по силам взять под контроль часть региональных организаций «Батькивщины» и попробовать провести в ВР собственный список.

В-третьих, будет присутствовать фактор деморализации, особенно в партаппарате местного уровня и на электоральной периферии БЮТ: «делают, что хотят».

В-четвертых, кто сказал, что Тимошенко дадут полноценно проводить избирательную кампанию? Случайно ли екс-бютовец, а теперь главный юрист АП Андрей Портнов рассказывает о новых мерах пресечения? Домашний арест. Электронный браслет на ноге – округлой и женственной, к примеру.

Это тоже не зверство, не тюремная камера, а прекрасный комфортный особняк тети со всеми выгодами. А вот поездки в округа – нельзя!

А тут еще введение «мажоритарки», хитро «заточенный» закон о выборах народных депутатов с массой преференций для власти. Фракция «Батькивщины» уменьшится как минимум вдвое под давлением всех неблагоприятных факторов.

Перестройка оппозиции?

А потому, по мнению автора, чуть ли не самым весомым итогом будущей парламентской кампании может стать значительная переконфигурация оппозиционного сегмента политикума. Произойдет перетекание электората, что может значительно увеличить те результаты, что социология дает сегодня «Фронту перемен» Яценюка, «Свободе» Тягнибока и «Удару» Кличко. К силам молодых политиков, которые демонстрируют неплохую динамику. Совсем другие расклады тогда будут и в следующем парламенте.

Не подготовит ли себе власть значительно больше опасных оппонентов, чем Тимошенко, на тот же 2015 год?

Но все это возможно лишь при условии, что в течение ближайших полутора лет у нас не случится масштабных политических и экономических кризисов. А они грозно нависают над Украиной. И могут иметь самые непредвиденные последствия.

Николай Писарчук