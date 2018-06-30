Янукович в Страсбурге: тень Тимошенко и риски, сведенные к минимуму

В канун визита Януковича к Страсбургу многие эксперты пророчили ему не слишком теплый прием из-за запрета Генеральной прокуратуры Юлии Тимошенко поехать на сессию ассамблеи.

Обе команды – власти и оппозиции – пытались склонить европарламентариев на свою сторону, однако эффективнее работала провластная машина.

Итак, третье выступление Януковича перед депутатами ПАСЕ происходило уже на тщательным образом подготовленной почве. Наше представительство в Совете Европы опровергло сообщение о том, что будто бы кто-то из его дипломатов звонил европейским депутатам, выведывая, какие вопросы они планируют задавать украинскому президенту. Но член французской делегации Франсуа Рошблуан, который и поделился с нашим агентством информацией о нездоровом любопытстве украинских дипломатов, даже после официального опровержения продолжал настаивать, что такой звонок действительно был, хоть и признал, что его не просили отказываться от вопроса или смягчить его.

Кто из них лукавит – мы, наверное, уже не узнаем, если же, конечно, во Франции не живет какой-то «отважный майор» вроде Мельниченко. Но дыма без огня не бывает, и то, что представители украинского внешнеполитического ведомства провели большую работу по «улучшению климата в ассамблее», можно было понять еще до приезда в ПАСЕ самого Януковича.

Программа пребывания Президента была выстроена таким образом, что угроза попасть в неудобную ситуацию сводилась к минимуму. Так, у желающих поинтересоваться судьбой Юлии Тимошенко оставалась лишь одна возможность – задать вопрос Януковичу после выступления с трибуны парламентской ассамблеи.

Однако, и здесь все было продумано – Януковичу отводился час на выступление и на вопросы, при этом его никто не ограничивал во времени относительно ответов на эти вопросы. В соответствии с регламентом, вопросы задавали представители всех групп ПАСЕ. Первым слово взял Люк Воланте от группы народных партий и задал вопрос относительно Тимошенко, потом «градус» вопросов резко снизился – депутаты интересовались использованием у нас красного флага, коррупцией в Украине, проблемами строительства саркофага на ЧАЭС. Янукович, не спеша, ответил на 6 вопросов. К примеру, Президент Армении Серж Саргсян, который выступал на следующий день в ПАРЕ, ответил более, чем на 10 вопросов.

И ирония судьбы: именно в то время, когда Президент Украины с трибуны ПАСЕ призывал всех обеспечить долгосрочную эффективность Европейского суда по правам человека, практически с жалобой на него туда обратилась Юлия Тимошенко. Хотя это могла быть и продуманная "ирония" Тимошенко...

Как признался во время брифинга для украинской прессы сам Янукович – ничего нового в Страсбурге он не сказал, лишь рассказывал, что сделала страна за время с момента его последнего приезда год назад, какие обещания были выполнены. Ничего нового не услышали евродепутаты и, впоследствии, журналисты относительно причин отказа Тимошенко приехать на сессию ПАРЕ. Из уст Президента прозвучали три уже стандартных тезиса: я не принимаю решения, потому что я не прокурор; нельзя смешивать борьбу с коррупцией с политическими преследованиями; я, как никто, заинтересован в объективном процессе.

После таких категоричных заверений вопросы евродепутатов к Януковичу относительно проблем с демократией в Украине выглядели уже не так остро. Хотя комментарии представителей групп либеральных и народных партий после его выступления оставались достаточно критическими, особенно в том что касается «дела Тимошенко». Высказывали даже мнение, что последние события лишь подтверждают правильность принятия Европарламентом резолюции, в которой выражается обеспокоенность избирательным правосудием в Украине.

Нужно признать, что украинской делегации удалось свести к минимуму риски любых демаршей из-за отсутствия Юлии Тимошенко, если такие демарши вообще возможны в относительно спокойном Совете Европы. Непонятным остается лишь одно – зачем было прилагать такие титанические усилия, чтобы нивелировать угрозы, если было достаточно дать разрешение Тимошенко и тем самым выбить у оппозиции главный козырь! По-видимому наша власть, таки, не ищет легких путей.

Не «выстрелила» и акция протеста под стенами ПАСЕ оппозиционных депутатов, среди которых были Владимир Арьев и Олесь Доний.

Европейцы, которые привыкли почти каждый день видеть всевозможные митинги под стенами ассамблеи, практически не обратили внимания на небольшую группу украинских оппозиционеров, один из плакатов которых спрашивал: «Янукович - новый диктатор?».

Так или иначе, а Тимошенко фактически присутствовала в тот день в Страсбурге, по крайней мере, ее фамилия в кулуарах ассамблеи звучала очень часто.

Возможно без «фактора Тимошенко» намного больше внимания уделили бы визиту Президента Украины в штаб-квартиру Совета Европы, который осуществляется по приглашению Президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Мавлюта Чавушоглу.

Янукович там опять много говорил о реформах в Украине, о борьбе с коррупцией и евроинтеграционных стремлениях нашего государства. И все же большая часть 25-минутного выступления была посвящена теме развития и реформированию Совета Европы.

Чавушоглу поблагодарил Главу украинского государства, заявив, что у него остались очень добрые впечатления от общения с ним. Он высоко оценил выступление Януковича на сессии ПАСЕ.

Будем надеяться, что европейцы сознательно выбрали такую линию поведения относительно Украины – критикуют, чтобы побуждать к демократизации общества, но не предпринимают резких шагов, чтобы не оттолкнуть ее к другим центрам влияния.

Елена Гитлянская