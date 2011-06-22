Янукович наградил польского министра

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ за заслуги перед украинским народом наградил министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО орденом Ярослава Мудрого третьей степени.

Как передает корреспондент УНИАН, польский министр иностранных дел заявил, что и в дальнейшем будет прилагать усилия для дружбы между Украиной и Польшей и ради европейской перспективы Украины.

Р.СИКОРСКИЙ еще раз выразил надежду, что в этом году Украина подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «У нас есть надежда, что наши друзья и соседи плодотворно поработают, и мы достигнем нашей цели».

Также он отметил, что на время председательства Польши в Европейском Союзе во второй половине нынешнего года Украина возлагает много надежд и считает, что для их реализации есть все возможности. В частности, Президент напомнил, что Украина надеется на продвижение на пути либерализации визового режима с ЕС, фактическое завершение переговоров о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом и подписание соглашения об ассоциации.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, одним из важнейших условий для Украины остается фиксация в соглашении с Евросоюзом предоставления ей перспективы членства.