Украине осталось выполнить четыре обязательства перед Советом Европы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня в Страсбурге народный депутат Украины, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Иван ПОПЕСКУ.

«В соответствии с выводом 190 от 1995 года о вступлении Украины в Совет Европы, у нас осталось еще четыре момента. Это Уголовно-процессуальный кодекс, закон о прокуратуре и закон об адвокатуре, а также создание Общественного телевидения», - сказал он.

«Ну, Общественное телевидение – это проблема политической воли и готовности общества. Можно декларировать, можно делать, но это зависит все-таки и от журналистов, не только от политического класса», - добавил депутат.

Что же касается вопросов юридического блока обязательств, то, по словам И.ПОПЕСКУ, все будет зависеть от качества Уголовно-процессуального кодекса.

«Там как раз будут описаны права адвоката, и там же будет описано, какие обязательства и до какого уровня может идти прокурор. То есть, как принимается УПК, без проблем можно уже дальше на его основании разработать закон об адвокатуре и закон о прокуратуре», - подчеркнул он.

И.ПОПЕСКУ отметил, что работа над Уголовно-процессуальным кодексом завершается и в начале осени его проект планируется передать в Венецианскую комиссию для принятия выводов, что дает шанс Украине принять новый кодекс до конца года.

«Думаю, ноябрь или декабрь, если будет воля большинства», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на сессии ПАСЕ в Страсбурге пообещал до конца года завершить выполнение взятых Украиной на себя обязательств при вступлении в Совет Европы в 1995 году.