Президент ПАСЕ: Самое важное для Украины – бороться с коррупцией

Мы видим, что Украина работает над реализацией реформ, и это совпадает с нашим виденьем и пониманием того, по какому пути должна идти ваша страна в своем стремлении стать членом ЕС…

Вчера президент Украины Виктор Янукович осуществил рабочий визит в Страсбург (Франция) для участия в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Там он выступит с речью на сессии ПАСЕ (которая транслировалась по Первому национальному). Своими впечатлениями о визите Януковича с нами поделился президент ПАСЕ Мевлют Чавушоглу

Господин президент, как прошла ваша встреча с президентом Украины Виктором Януковичем?

Я доволен этой встречей, и у меня остались очень хорошие впечатления от общения с президентом Януковичем. У нас был откровенный состоятельный разговор, и я очень ценю заинтересованность господина Януковича вопросами, являющимися сейчас главными в Страсбурге. Для нас важны его заявления о приоритетах стабильности и необходимости проведения реформ. Мы рады, что Украина сделает свой вклад в общеевропейские дела, в нашу общую работу ПАСЕ.

Как вы оцениваете выступление Виктора Януковича в Страсбурге?

Вы знаете, мы обсуждали его с другими коллегами в ПАСЕ и должны признать, что ключевые пункты в выступлении Януковича затрагивают все важные на нынешний момент вопросы, касающееся деятельности ПАСЕ.

Хочу подчеркнуть: возможно, некоторые страны не совсем согласны с его отдельными высказываниями, ведь в состав Совета Европы входит много государств, и у каждого свое виденье происходящего, однако важно то, что эти проблемные точки поставлены на повестку дня и будут обсуждаться в дальнейшем. Так что мы очень довольны его выступлением и ждем реализации поставленных им задач.

На ваш взгляд, каковы перспективы интеграции Украины в ЕС?

Украина показала свое желание проводить необходимые реформы, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Это важный момент в стремлении вашей страны стать членом ЕС. Для интеграции в европейские институты Украине необходимо провести конституционную реформу, реформу судебной власти, реформы в избирательном законодательстве, и что особенно важно – принять меры по борьбе с коррупцией.

Мы видим, что вы работаете над реализацией этих реформ, и это совпадает с нашим виденьем и пониманием того, по какому пути должна идти Украина в своем стремлении стать членом ЕС. Поверьте, сам факт председательства Украины в Комитете Министров ПАСЕ является существенным фактором в интеграции Украины в ЕС.

Чего вы ожидаете от председательства Украины в этой структуре ПАСЕ?

Украина успешно взяла на себя полномочия председателя Комитета Министров ПАСЕ, и мы приветствуем те приоритеты, которые расставил президент Янукович, поскольку они полностью совпадают с нашими. Приведу в качестве примера: это защита прав детей, защита от насилия и оскорблений, развитие местной демократии (local democracy) и все, что касается деятельности местных властей, это стабильность и реформы в самой Парламентской Ассамблее Совета Европы, реформирования Европейского Суда, в целом Совета Европы.

Нам очень приятно, что Украина приложит свои усилия к реформированию нашей структуры, поскольку сейчас это важный и дискуссионный для нас вопрос. И очень хорошо, что усилия Украины, среди всего прочего, направлены на его реализацию.

Беседовала Ольга Гродненская