Донбасс без воды: Янукович обещал, но не сделал

Журналист поинтересовался у донбассовского чиновника, почему во многих городах Луганщины в кране нет воды. Тот начал вешать лапшу на уши... В конечном итоге сказал, что Янукович так и не выполнил своего обещания... Недавно премьер Николай Азаров посетил Луганщину и пообещал, что через 2-3 года проблем с водой в области не будет, и жители избавятся от “такого позорного явления, как подача воды по графику”. Он отметил, что в Луганской области 17 населенных пунктов получают воду по графику, и в подавляющем большинстве городов и сел вода не качественная.

– Я проблему, когда вода подается по графику, знаю не по слухам. Мне пришлось работать и жить в одном шахтерском городке. Вода подавалась на 4-й этаж в 12 ночи и была до 4-х утра. Набирали ванну, набирали баки. Вода была ужасной. Постоит 3-4 часа – вот такой слой железа, – делился воспоминаниями премьер.

Не знаю, о каком шахтерском городке вспоминал Азаров – он не уточнил. Но точно знаю, что сегодня проблема шахтерских городов на Луганщине не в том, что воду подают по графику, а в том, что графика нет – ее просто перекрывают, и люди по нескольку суток сидят без капли воды. И этой проблеме уже не один год.

Шахтеры хоть могут на работе помыться – Мы уже 10 лет получаем воду по графику с 5-ти до 9-ти часов утром и вечером. Точнее, должны бы получать. Но ее не всегда дождешься, – рассказывает жительница “квартала Лютикова”, что в городе Краснодоне на Луганщине, пани Наталия. – Шахтеры довольны, что есть возможность хоть в бане на шахте вымыться, потому что дома воду тяжело “поймать”. 5 часов вечера – воды нет. Звоним в водоканал. “А вы где проживаете?” – спрашивает диспетчер. Говорю: квартал Лютикова. “У вас сегодня воды не будет”. А когда будет? “Ожидайте”. Почему воды нет, обычно не объясняют. Иногда говорят, что авария, иногда просто грубят, а чаще не снимают трубку. Время от времени сидим без воды по 4-5 дней.

Такая же ситуация с водой и в центре города.

– Да какой там график! Воду подают как им там заблагорассудится, – возмущается жительница улицы Першокинной. – Вчера весь день не было. Иногда дадут ночью на пару часов, иногда днем, когда все на работе.

Каждая семья этого шахтерского края знает, что водой нужно запасаться, потому что неизвестно, когда она потечет из крана в следующий раз. Люди набирают ванны, наполняют баки, банки, кастрюли – все свободные емкости, которые есть в доме.

Стирка – то вообще отдельная история. Обычной машинкой не всегда повезет постирать. Ведь воду могут лишь на час включить. Поэтому люди приспособились покупать огромные пластиковые баки на 100-500 литров и специальные стиральные машины, которые можно к этим бакам присоединить. Так и спасаются.

В частном секторе с водой еще хуже.

– У нас по улице Третий Переулок Ватутина (так она странно называется. – Авт.) по 10 дней не дают воду, – жалуется владелец домика господин Сергей. – Соседка позвонила на горячую линию Кабмина, начала жаловаться. А ей говорят: но не может такого быть, чтобы 10 дней не было воды! Хотя после того звонка ситуация улучшилась. Правда ненадолго.

Больше всего нервирует краснодонцев то, что некому пожаловаться. Говорят, вокруг круговая порука: начальник водоканала – друг главы санстанции, и оба дружат с мэром Краснодона.

Опять угроза желтухи? Проблему с водой в Краснодонском районе уже обещался решить Виктор Янукович, еще будучи в должности премьера. Если Виктор Федорович обещание забыл, то мы ему напомним.

В июне 2003 года в городке Суходольске Краснодонского района свыше 700 человек заболели желтухой. Вывод Министерства здравоохранения звучал так: основной причиной вспышки вирусного гепатита А жителей г. Суходольска является загрязнение сетей водоснабжения. В Минздраве отмечали, что 100% амортизация систем водообеспечения и канализации, высокое стояние грунтовых вод и подача питьевой воды по графику с перерывом от одного до трех суток и привели к эпидемии желтухи.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Суходольск приехал премьер Янукович. На совещании рассказывал об очевидных вещах, что водоканализационное хозяйство нуждается в коренной реорганизации и поручил Минфину и Государственному казначейству выделить необходимые средства на ремонт и восстановление водоканализационной сети города.

Тогдашний глава Луганской облгосадминистрации Александр Ефремов жаловался, что в целом по области 52% водопроводных сетей полностью изношены, а в таких шахтерских городах, как Антрацит, Ровеньки, Брянка, Кировск, Краснодон, Стаханов, Суходольск, Зоринск, – на 70%.

В августе Ефремов рапортовал Януковичу, что эпидемия гепатита локализована и население обеспечено непрерывными поставками питьевой воды.

Это было восемь лет назад.

– Сегодня ситуация с водой лучше, чем была тогда, – рассказывает жительница Суходольска госпожа Неля. – Мы же тогда месяцами сидели без воды. Это был ужас. Сейчас, как у всех. Графика как такового нет. Но время от времени вода появляется. Могут вечером дать, могут в обед, могут утром. Но все же обычную стиральную машинку-автомат мы поставить не рискуем.

Самое интересное, что тариф на воду на Луганщине – один из самых высоких в Украине.

Например, за один кубометр воды житель Краснодона платит 7 грн. В то же время киевлянину такой же объем воды стоит 3,18 грн., а львовянину – 4,54. Жители Луганщины уже смирились с высокими тарифами, лишь бы вода была. Но и за 7 грн. за куб ее далеко не всегда обнаружишь в кране.

Невыполненное обещание Януковича В конце мая жители Краснодона увидели на своих подъездах объявление: в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду воду каждый вторник с 8-ми утра будут отключать на сутки – якобы будут проводить ремонтные работы.

Чтобы узнать, почему краснодонцы страдают от нехватки воды и что это за ремонт такой, что каждую неделю нужно на круглые сутки выключать воду, звоним начальнику Краснодонского водоканала Сергею Канюке.

– Жители Краснодона, Суходольска, Молодогвардейска жалуются на проблемы с водой, по несколько дней люди сидят без воды. В чем проблема? – спрашиваем у начальника водоканала.

– Это когда была жалоба? – вопросом на вопрос отвечает господин Канюка.

– Жалуются регулярно. Буквально вчера весь день не было на “квартале Лютикова”. Постоянно жалуются жители Молодогвардейска.

– Вчера на “квартале Лютикова” проходили ремонте работы, потому не было воды. У нас со вторника на среду выключается город, и мы осуществляем подготовку к зиме. Но до каждого не доходит, наверно. У нас до лета всегда круглосуточно вода подается. Сейчас жара. Выливают много в землю. Это наш бич. Потому что мы живем здесь на камнях и каждый хочет у себя что-то выращивать и думает, что эту воду можно лить сколько заблагорассудится. Но когда-то его нужно ремонтировать, потому и отключают.

– А по какому графику отключают?

– По какому графику? Есть аварийная ситуация, воду отключают, ремонтируют и включают.

– И такие ситуации через день случаются?

– А вы считаете, если 80% изношенных сетей, они ежедневно не могут возникать?.. Только месяц вода подается по графику. Остальное время у нас вода подавалась круглосуточно.

– А что за ремонтные работы, из-за которых каждую неделю на сутки нужно выключать воду?

– Ремонтные работы, которые необходимы. Существует понятие “подготовка к зиме”, когда нужно ремонтировать водопроводы. Их когда-то нужно ремонтировать или нет?

– В Киеве к зиме, наверное, тоже готовятся. Но почему-то каждую неделю на целый день холодную воду не выключают.

– Я не знаю, как в Киеве не ремонтируют холодную воду. В Краснодоне ремонтируют.

– Почему в Краснодоне цена на воду одна из самых высоких по Украине?

– Чтобы в Краснодон дать воду, ее нужно гнать 45 км. У нас артезианская вода, из скважины.

– Ваш водоканал связан с Луганским, который передан в концессию россиянам?

– Не связан, – уже кричит в трубку господин Канюка.

Впрочем дальше успокаивается и рассказывает, что премьер Азаров знает: для решения проблемы водоснабжения только Краснодона нужно 99 миллионов гривен.

– А сколько средств есть на сегодня?

– Ну откуда они есть?

– В бюджете же должны быть предусмотрены средства на жилищное хозяйство.

– Никаких средств сейчас нет. А вообще нам госбюджет должен 14 миллионов. Не дают.

– То есть если вы не найдете 99 миллионов, то ситуация с водой в районе будет ухудшаться?

– Конечно

– И никаких планов привлечения инвесторов у вас нет?

– Пока еще нет. Пока мы выживаем сами

– А не боитесь, что вспышка желтухи повторится?

– К вашему сведению, после того, как была желтуха в 2003 году в Суходолску, деньги, которые нам запланировали дать, так и не дали.

– Но тогда сам премьер Янукович приезжал и обещал.

– Тогда не только Янукович, все приезжали.

– И ничего не сделали?

– Нет.

...Возможно, я бы поверила рассказам господина Канюки о том, что проблемы с водой у жителей Краснодона возникли в последний месяц, а до тех пор она подавалась круглосуточно, если бы не одно “но”. Я выросла в Краснодоне, там живут мои родители, родственники и друзья, раз в два месяца я туда приезжаю и знаю проблему действительно не понаслышке. Вода на Луганщине – это роскошь, которой вас могут лишить в любое мгновение. Да, возможно, ее себестоимость высока. Но люди имеют счетчики и добросовестно платят за воду столько, сколько ее использовали. Не мелким чиновникам решать, кто сколько литров воды в день может вылить. Их задача – обеспечить непрерывное водоснабжение квартир и домов.

А если они не в состоянии исполнять свои обязанности – уступить место тем, кто сможет.

Анна Ященко